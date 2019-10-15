В Твери планируют установить памятную доску известному ученому Марку Ильину

В Администрации Твери под председательством первого заместителя Главы администрации города Алексея Жучкова состоялось очередное заседание городской комиссии по топонимике.

Обсуждали вопросы увековеченья памяти именитых земляков, а также деятелей культуры, внесших серьезный вклад в сохранение историко-культурного наследия региона В частности, члены комиссии единодушно поддержали обращение Архивного отдела Тверской области об установке мемориальной доски заслуженному работнику культуры РСФСР Марку Ильину.

Марк Александрович Ильин – выдающийся ученый-историк, краевед, государственный и общественный деятель Тверской области, более полувека возглавлявший в регионе архивную службу.

Памятная доска, которая изготовлена на добровольные пожертвования, будет установлена на фасаде здания ГКУ «Государственный архив Тверской области» по адресу: ул. Горького, д. 71 а.

Открыть мемориальный элемент предполагается уже в текущем месяце в рамках проведения Шестых Ильинских архивных чтений, посвященных 100-летию со дня рождения архивиста.

Также в соответствии с обращением компании, которая ведет строительство нового жилого комплекса в активно развивающейся части Заволжья – вблизи Сахаровского шоссе, комиссией по топонимике одобрено название улицы, пересекающей застройку с юга на север.

В соответствии наименованием самого жилого комплекса центральной улице предлагается присвоить название «Медовая». По мнению участников заседания, такое имя будет созвучно названию расположенного неподалеку поселка Сахарово.

Проект решения комиссии по топонимике будет внесен на рассмотрение Тверской городской Думы.