«Тверская генерация»: К зиме город подготовился

Включить отопление во всём городе нажатием одного рычага, к сожалению, невозможно. Это технически сложный процесс, который, кроме прочего, осложнён состоянием городских коммуникаций. Поэтому не везде старт отопительного сезона в этом году в Твери прошёл гладко.

Понимая социальную напряжённость, вызванную неравномерным подключением города к отоплению, «Тверская генерация» рассказала журналистам о тонкостях подготовки к холодному сезону 2019-2020 гг. и сложностях, возникших при пуске тепла.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И РЕМОНТ

Оборудование и тепловые сети в Твери переживают не лучшие времена, это факт. По данным теплоснабжающей компании, износ основного оборудования, котельных и ТЭЦ находится на уровне 80%, распределительные сети изношены на 88%, а магистральные - на 80%.

Коммуникации Твери прошли восемь этапов гидравлических испытаний, длившихся с мая до середины сентября. Сейчас ремонт на выявленных проблемных точках завершён.

Масштабные работы прошли на бульваре Гусева в микрорайоне «Южный». Там был полностью заменён участок, выведенный из эксплуатации около 15 лет назад. Проведена работа по установке дополнительных секционных задвижек в «Южном», на Большой Тверской и Голландской, а также на улице Мичурина.

- В целом заменено 16,4 км тепловых сетей, из них 3,6 км - магистральные, - рассказал главный инженер компании «Тверская генерация» Алексей Яковлев. - В центральных тепловых пунктах ремонт выполнен на 100%.

Главный инженер компании «Тверская генерация» Алексей Яковлев. Фото: "Тверская генерация".

БАТАРЕИ ТЕПЛЕЮТ НЕ СРАЗУ

Это норма. На заполнение системы и взаимодействие с управляющими компаниями уходит время. Ситуация осложняется и тем, что далеко не все управляющие компании надлежащим образом выполняют свои обязанности по подготовке внутридомовых сетей.

Кроме того, параметры подачи тепла после его пуска должны повышаться постепенно. Запустить систему на полную мощность мгновенно невозможно технически. Обычно этот процесс занимает около двух недель.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Отопительный сезон стартовал 23 сентября с подключения социальных объектов, которое прошло успешно. А вот при пуске тепла в жилые дома начали возникать трудности, хотя никаких дополнительных сложностей по сравнению с предыдущими годами не возникало, отмечают в «Тверской генерации».

- В первые две недели после пуска традиционно происходит наладка системы. В это время всегда идут жалобы: люди хотят получить тепло, но не всегда получается сделать это моментально. И зависит это не только от «Тверской генерации», но и от управляющих компаний, - объяснил начальник тепловой инспекции Алесей Адамович. - При пуске отопления завоздушиваются системы, не все управляющие компании правильно запускают систему. Вся волна возмущения устремляется на нас, но далеко не всегда виной отложенному пуску тепла являются работы на сетях.

Цифры говорят сами за себя: в этом году к пуску тепла было совершенно не подготовлено 44 дома в Центральном районе города, 126 домов в Пролетарском районе, 76 – в Московском и 169 – в Заволжском.

Приём теплового узла. Фото "Тверская генерация".

СИТУАЦИЯ В «ЮЖНОМ»

Сложности в микрорайоне возникли в первую очередь из-за того, что был неверно выбран период для перекладки сетей, считают в компании.

- По нашим планам, ремонт там должен был пройти в июне-июле. Сети имеют сильный износ. Работы шли по муниципальному заказу, подрядная организация ООО «ТехноСтройСеть» приступила к перекладке сетей только 3 сентября. Поэтому работы наложились на начало отопительного сезона, - прокомментировал ситуацию Алексей Яковлев. - Из-за этого возникли и другие сложности, так как у нас не было времени нормально проверить и отладить систему. При пуске выявлялись новые дефекты, которые оперативно устранялись нашими силами.

Из-за большого количества утечек даже по завершении ремонта какое-то время в «Южном» не удавалось поднять параметры теплоснабжения до нормативов, подключение шло нерегулярно. На сегодняшний момент нормативы достигнуты.

НЕТ ТЕПЛА? ЖАЛУЙТЕСЬ!

В компании «Тверская генерация» всегда работает горячая линия. Каждый звонок с жалобой отрабатывается тепловой инспекцией. Если проблема в прорыве, его будут устранять. Но случаются и проблемы в сфере ответственности управляющих организаций.

- К сожалению, в рамках своих полномочий «Тверская генерация» не вправе принимать никакие меры к управляющим компаниям и вмешиваться во внутридомовые сети. Но мы всегда помогаем им. А в случае бездействия УК информация отправляется в органы власти, прокуратуру и жилинспекцию, - пояснил заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению «Тверской генерации» Виталий Синицын.

Кстати, в случае недополучения потребителем тепла законом предусмотрен перерасчёт по коммунальным платежам. Если в вашей квартире недостаточно тепло, пишите заявление в УК и вызывайте специалиста для составления акта. За период с этого дня и до устранения проблемы плату за тепло вам пересчитают. Если же произошло полное отключение отопления в связи с работами на теплосетях, плату за дни отключения «Тверская генерация» вычтет автоматически.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЗИМЫ?

- Все проблемные зоны прошлого года мы «подлечили», - заверил Алексей Яковлев. - Это и улица Докучаева, и «Южный», и улица Резинстроя, и другие проблемные точки. Но степень износа сетей остаётся высокой, об этом нельзя забывать.

Тем не менее подготовленность к этому сезону в компании называют лучшей, чем год назад. В этом году благодаря новому оборудованию была проведена дополнительная опрессовка сетей, что позволило своевременно выявить больше повреждений. В ближайшее время компания также планирует создать две дополнительные аварийные бригады, что ускорит оперативность реагирования на внештатные ситуации на теплосетях города.