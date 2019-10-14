2019-10-14T20:32:07+03:00
Общество

Конаковский водопад: Из-за ливневых дождей в Тверской области затопило 9-этажный дом

Ликвидировать ЧП удалось через два часа, но теперь люди сидят без света
Ирина ТАРАСОВА
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Вода бежит по лестнице с 9 по 1 этажВода бежит по лестнице с 9 по 1 этажФото: Ирина СЕРГЕЕВА
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Ливни обрушившиеся на Тверскую область 14 октября на себе прочувствовали жители города Конаково Тверской области. Причем не только на улице, но и дома.

К 17 часам огромные ниспадающие потоки дождевой воды хлынули с 9 этажа в лестничные проемы и вниз по ступенькам, вплоть до первого этажа в доме №6, расположенного на улице Строителей.

- Я до сих пор на работе и муж мне говорит домой не идти. Потому что там всё ужасно, - делится жительница дома №6. Вот я и не знаю, что теперь делать...

На устранение ЧП потребовалось почти два часа. Сначала управляющая компания ООО "Жилфонд" прислала по адресу сантехника, но тот лишь растерянно сказал, что справиться с проблемой не в силах. Оказалось, что водосток, расположенный на крыше дома, забил какой-то мусор и, скопившись, вода нашла обходной путь - внутрь подъезда.

Спустя полтора часа на место прибыли сотрудники МЧС, которые и пробили пробку.

К 19 часам дождевая вода поступать в дом перестала. Но та, что уже в помещении по-прежнему продолжает струиться по стенам. Остальную воду, которая дошла до первого этажа, жители дома сами пытаются убрать подручными средствами.

Залило и счетчики Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Залило и счетчикиФото: Ирина СЕРГЕЕВА

В результате потопа в доме планируют отключить электричество, чтобы не произошло замыкание. Электрические щитки залиты водой, и это уже может привести к другому ЧП. Поэтому специалисты обходят каждую из квартир и проверяют степень урона.

Но вот сколько людям придется жить без света, им не сообщают. Погода на улице сырая, естественным путем всё будет сохнуть очень долго. Поэтому оставлять произошедшее безнаказанным жители дома не собираются.

- Считаем, что в произошедшем виновата управляющая компания. Почему было заранее не расчистить водосток? Тем более о дождях было известно. А теперь в результате невнимательности пострадало много квартир.

Однако виноватых еще предстоит установить.

Кстати, в ГУ МЧС по Тверской области предупреждают, что сильный дождь на территории региона сохранится еще в течение нескольких часов. Будьте внимательны и осторожны.

В Конаково дожди затопили жилой дом.

В Конаково дожди затопили жилой дом 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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