У Обелиска Победы в Твери начало ломаться плиточное покрытие

Плитку у Обелиска меняли совсем недавно — пару лет назад. Тогда прежнее покрытие заменили на гранитную брусчатку.

Близится 75-летие Великой Победы, оттого и внимание к монументу особенно пристальное. В редакцию «КП» позвонили читатели и сообщили: с бусчаткой что-то не то. Разъезжаться стали межплиточные швы, а кое-где брусчатка и вовсе вывалиться норовит.

Обелиск - культовое для ветеранов и их потомков место в Твери. Открыт он и весь прилегающий к нему мемориальный комплекс с Вечным Огнем 16 декабря 1970 года при праздновании 29-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Мы побывали у Обелиска. Действительно — швы «поехали» и брусчатка выпадает.

За разъяснениями мы позвонили в горадминистрацию.

- Плитка на балансе у муниципалитета, - подтвердили нам. - Но еще действует гарантия и подрядная организация наблюдает за состоянием плиточного покрытия. Так что все текущие неполадки мы устраняем.