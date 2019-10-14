2019-10-14T18:03:33+03:00
Общество

У Обелиска Победы в Твери начало ломаться плиточное покрытие

Власти уверяют, что подрядчик все починит
Татьяна РУМЯНЦЕВА
Поделиться:
Плитка у Обелиска вываливается.Плитка у Обелиска вываливается.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Плитку у Обелиска меняли совсем недавно — пару лет назад. Тогда прежнее покрытие заменили на гранитную брусчатку.

Близится 75-летие Великой Победы, оттого и внимание к монументу особенно пристальное. В редакцию «КП» позвонили читатели и сообщили: с бусчаткой что-то не то. Разъезжаться стали межплиточные швы, а кое-где брусчатка и вовсе вывалиться норовит.

Обелиск - культовое для ветеранов и их потомков место в Твери. Открыт он и весь прилегающий к нему мемориальный комплекс с Вечным Огнем 16 декабря 1970 года при праздновании 29-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Мы побывали у Обелиска. Действительно — швы «поехали» и брусчатка выпадает.

За разъяснениями мы позвонили в горадминистрацию.

- Плитка на балансе у муниципалитета, - подтвердили нам. - Но еще действует гарантия и подрядная организация наблюдает за состоянием плиточного покрытия. Так что все текущие неполадки мы устраняем.

Межплиточный шов расходится. Фото: Виктория ТУШКОВА

Межплиточный шов расходится.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
Подрядчик из Ярославля присвоил себе деньги за капремонт многоэтажек в Тверской области
Совместные игры детей и родителей пройдут в посёлке Сахарово Твери
Пешеход получил тяжелые травмы, попав под машину в Тверской области
В Тверской области будут судить мужчину, который проломил голову своему знакомому
В ДТП с тремя машинами в Твери пострадал человек
Жителей Твери и области приглашают стать участниками Команды Защиты Детства
Реставрационные мастерские Императорского дворца вновь распахнут двери для жителей Твери
В любом роддоме Твери можно получить свидетельство о рождении ребёнка
По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтирован участок дороги в поселке Сандово
Житель Тверской области предстанет перед судом за убийство матери своей знакомой
Глава городского поселения в Тверской области обманул с жильем инвалида
Конкурсы на определение перевозчиков в Твери начнутся в октябре
Подросток отправится в колонию за сбыт наркотиков в Тверской области
Молодые пары в Твери венчаться на Покров не спешат
Суд запретил строить торговый центр на улице Горького в Твери
В Тверской области директора районного Центра соцподдержки обвиняют в растрате
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Тверской области
При столкновении двух легковушек в Тверской области пострадал подросток