Чтобы тело и душа были молоды, не допускай в квартире ни жары и ни холода

Чтобы всю зиму держать ноги в тепле, к вопросу отопления у себя дома нужно подойти с холодной головой. Изливаемые друзьям жалобы на едва тёплые батареи способны согреть разве что душу, и то ненадолго. Лучше действовать. И «КП»-Тверь» вам в этом поможет.

Существуют узаконенные нормативы температуры в жилых помещениях. Они утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В приложениях к документу прописано следующее: в нашей климатической зоне температура в жилых помещениях не должна быть ниже +18°С, а в угловых комнатах - не ниже +20°С. А верхний предел для комфорта человека по мнению специалистов Роспотребнадзора составляет 24 градуса тепла.

И если вы мёрзнете дома, хотя исправно платите деньги за вожделенное тепло, берите термометр и измеряйте температуру. Ниже норматива? Звоните исполнителю коммунальной услуги и просите прислать специалистов, чтобы составить соответствующий акт. Или же сразу пишите заявление о несоответствии параметров микроклимата, так будет надёжнее. Исполнитель - это ваша управляющая компания или сама теплоснабжающая организация, если у вас заключён с ней прямой договор.

Работники ЖКХ также измерят температуру в комнатах и, если ваши претензии будут обоснованными, составят акт. С даты, указанной в акте, и вплоть до нормализации температурного режима - период, за который вам должны сделать перерасчёт платы за отопление.

Если исполнитель услуги проигнорирует необходимость пересчитать плату или не предпримет ничего для нормализации ситуации, жалуйтесь в органы Роспотребнадзора и жилищную инспекцию. Нарушителей накажут и обяжут довести температуру до норматива.

Ну а в случае, если тепло вам отключили совсем, например из-за аварии на сетях, перерасчёт теплоснабжающая компания сделает автоматически. Кстати, для таких отключений тоже существуют определённые нормы, которые превышать нельзя.

Итак, допустимая продолжительность перерыва подачи тепла составляет не более 24 часов суммарно в течение одного месяца. Единовременно отключение отопления не должно превышать 16 часов при температуре в жилых помещениях от +12°С до нормативной и 8 часов - при температуре от +10°С до +12°С. Если же в комнатах ещё холоднее, от +8°С до +10°С, то единовременно отключать отопление могут не дольше чем на 4 часа.

Однако и жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности, а именно не оставлять открытыми окна в подъезде, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, не срезать и не наращивать секции батареи. Запрещается также объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями - эти действия необходимо согласовывать в установленном порядке.

НА ЗАМЕТКУ

Телефоны для жалоб:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области: 8 (4822) 32-35-98.

Государственная жилищная инспекция Тверской области: 8 (4822) 65-50-11.