2019-10-10T17:10:42+03:00
Общество

Ностальгическая пастель Андрея Юдина украсила стены Думы Твери

В стенах городского парламента открылась выставка
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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На выставке.На выставке.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Хороших арт-выставок в Твери мало, а бесплатных хороших выставок и вообще не сыскать. Так что открывшаяся в стенах Тверской городской Думы выставка городского пейзажа тверского художника Андрея Юдина - большая удача для любителей изоискусства. Пастель и немного масляной живописи.

Все здесь - тверские пейзажи. Виды из детства. Андрею 45 лет, наш, тверской - окончил тверскую Венециановку. Всю жизнь посвятил творчеству и преподаванию. Многие пришедшие на открытие отмечали: тверские виды словно родом из детства. Вот драмтеатр в огнях, а вот Старый волжский мост.

Андрей Юдин и не скрывает, что пишет полюбившиеся с детства мотивы:

- Волгу, ее берега, яхточки.

На открытии теплые слова автору сказали не только коллеги-художники, но и глава Думы Евгений Пичуев.

Евгений Евгеньевич вручил художнику подарочный думский пакет, ведь у того недавно был юбилей, и сказал, что с творчеством автора знаком не понаслышке.

Особенно радует законотворца, что темой этой выставки стала Тверь, лирично отображенная в пастели.

Так что, если захотите прикоснуться к чистому искусству, захаживайте на Советскую, 34. Вход свободный.

На выставке. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На выставке.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Масляная живопись. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Масляная живопись.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пастель. Виды Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пастель. Виды Твери.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Художник Андрей Юдин. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Художник Андрей Юдин.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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