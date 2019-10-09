Безлимит за кэшбэк: «МегаФон» возвращает абонентам до 30% затрат на связь

В новой тарифной линейке «Включайся!» «МегаФон» расширил спектр товаров, которые можно оплачивать за счет кэшбэка: абоненты получили возможность тратить его на звонки и безлимитный интернет-трафик, на соцсети и мессенджеры.

Кроме того, кэшбэком можно оплатить любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», фильмы, 30-дневную подписку «МегаФон ТВ», сервисы «МегаФон Пресса», «МегаФон Музыка», «МегаФон Книги», антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Еще одной значимой особенностью тарифов является прогрессивная шкала кэшбэка. Чем дольше абонент обслуживается на тарифе, тем большая сумма ему возвращается. Начальная ставка кэшбэка - 10 %, а максимальная - 30 %. При этом засчитывается предыдущий стаж в сети «МегаФона».

В «МегаФоне» отмечают, что модернизация линейки учитывает запросы клиентов. «Мы представили тарифы с кэшбэком полгода назад и за это время смогли изучить, на что хотят тратить накопленные деньги наши абоненты. Именно анализ потребительского опыта и лег в основу обновленной линейки, - рассказывает Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона». - Кроме того, мы решили поощрить тех абонентов, которые не меняют оператора, поэтому размер кэшбэка теперь зависит от того, каков стаж клиента на этом тарифе».

«На тарифах «Включайся!» кэшбэк растет вместе со сроком жизни абонента в сети «МегаФона». Чем дольше вы с нами, тем больше выгоды. Так, абонент тарифа «Включайся! Общайся» с абонентской платой 420 руб. может возвращать до 126 руб. в месяц. В этом тарифе уже есть безлимитный интернет, безлимитные звонки на номера «МегаФона» России и 500 минут на все мобильные номера России. Часть полученного кэшбэка можно потратить сразу, например, добавив к тарифу опцию «Безлимитные SMS» за 55 руб. Также есть возможность копить кэшбэк и оплачивать им покупки полностью или частично в салонах связи «МегаФон Ритейл», - отмечает директор Тверского отделения компании «МегаФон» Андрей Гондарь.