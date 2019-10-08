2019-10-08T17:59:46+03:00
Общество

Владельцы частных домов и таунхаусов Твери обязаны самостоятельно содержать прилегающую территорию

Изменения внесены в правила городского благоустройства
Виктория ТУШКОВА
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Трёхметровую территорию от периметра участка, на котором стоит ваш дом, вы теперь тоже обязаны убирать своими силами.Трёхметровую территорию от периметра участка, на котором стоит ваш дом, вы теперь тоже обязаны убирать своими силами.Фото: Ольга Крыльцова
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Решением Тверской городской Думы изменены правила благоустройства Твери. Действующие правила были приняты в 2014 году, и в них пришлось внести несколько изменений, дабы привести в соответствие с актуальным законодательством, а также восполнить некоторые пробелы. «КП»-Тверь» познакомилась с документом и постаралась вкратце изложить основные нововведения.

Границы прилегающих территорий

Первое, что затрагивают изменения, - определение границ прилегающих территорий. Предыдущая версия правил благоустройства этот вопрос не регламентировала. Теперь же чёткий метраж имеют территории, прилегающие к стройкам, торговым объектам, многоквартирным домам и даже контейнерным площадкам. Это означает, что можно будет точно определить границы территорий, за состояние которых ответственен конкретный бизнесмен или собственник.

Эти границы будут определяться следующим образом:

вокруг стройплощадки - 13 метров по периметру, если площадка огорожена, и 32 метра по периметру от земельного участка под стройкой, если ограды нет;

вокруг нестационарного торгового объекта (павильона, киоска, т. д.) - 6,5 метра от объекта по всему периметру;

вокруг станций техобслуживания, автомоек, АЗС - 13 метров от границ по всему периметру;

вокруг прочих зданий и территорий, принадлежащих различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, - 6,5 метров;

вокруг тепловых и электрических подстанций, других технических зданий - 3 метра;

вокруг земельных участков, на которых отсутствуют строения, - 3 метра от границ указанных земельных участков;

вокруг территории домовладения - 3 метра от кадастровых границ земельного участка;

вокруг кадастрово не учтённой территории домовладения - 3 метра от ограждения;

вокруг многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) - 0;

вокруг домов блокированной застройки (таунхаусов) - 3 метра от границ земельного участка или ограждения;

вокруг контейнерных площадок - 5 метров;

вокруг малых архитектурных форм и других некапитальных сооружений - 3,9 метра от объекта;

вокруг садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов - 6,5 метра от границы или ограждения, если границы не установлены.

Содержание прилегающих территорий

Документ обязывает собственников или других владельцев территорий и сооружений, перечисленных выше, содержать прилегающую к ним территорию: убирать и благоустраивать.

Зимой прилегающую территорию необходимо чистить от снега, наледи, мусора и листвы, в случае гололёда посыпать песком пешеходные зоны, обрабатывать потивогололёдными материалами. Собственник или владелец также обязан сохранять зелёные насаждения, растущие на прилегающей территории, ухаживать за ними, в том числе делать санитарную обрезку деревьев.

Кроме того, в рамках прилегающей территории необходимо удалять несанкционированные надписи, рисунки, граффити, а также незаконно наклеенные объявления, рекламные листовки и тому подобное.

Кстати, нарушение требований к уборке и содержанию прилегающих территорий является административным правонарушением. В случае манкирования этой обязанностью нарушителю грозит штраф: от 15 до 30 тысяч рублей заплатит должностное лицо и от 35 до 70 тысяч юридическое.

Нет штендерам!

Штендеры - металлические рекламные пирамидки, тут и там возникающие на пути пешеходов, с улиц города теперь, похоже, исчезнут. Их запретили размещать во всех привычных местах: на тротуарах, газонах и у входных групп.

Других информационных конструкций также коснулись ограничения. Те, что размещаются на фасадах нежилых зданий, например вывески, теперь можно монтировать только при наличии утверждённой и согласованной с муниципалитетом концепции их размещения. А чтобы установить рекламу на крыше здания или сооружения, потребуется заключение проектной организации о техническом состоянии здания и безопасности размещения на нём этой конструкции.

Кронштейны с вывесками теперь могут располагаться не более чем в три уровня и не ближе чем в 10 метрах друг от друга. Их нельзя монтировать впритык к архитектурным деталям здания, окнам и дверным проёмам.

Ответственность за безопасность зданий и сооружений

Ещё один важный момент: в Правилах благоустройства теперь прописаны действия, которые обязан предпринять владелец здания или сооружения, если оно находится в аварийном состоянии, угрожает обрушением или его эксплуатация прекращена.

Документ обязывает собственника обеспечить безопасность населения, имущества и окружающей среды, в том числе сделать следующее:

- исключить несанкционированный доступ в здание: закрыть проёмы, огородить территорию;

- вывезти с территории мусор;

- установить необходимые ограждения и обнести разрушающиеся части конструкции сеткой, демонтировать их в случае угрозы обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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