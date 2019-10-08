Владельцы частных домов и таунхаусов Твери обязаны самостоятельно содержать прилегающую территорию

Решением Тверской городской Думы изменены правила благоустройства Твери. Действующие правила были приняты в 2014 году, и в них пришлось внести несколько изменений, дабы привести в соответствие с актуальным законодательством, а также восполнить некоторые пробелы. «КП»-Тверь» познакомилась с документом и постаралась вкратце изложить основные нововведения.

Границы прилегающих территорий

Первое, что затрагивают изменения, - определение границ прилегающих территорий. Предыдущая версия правил благоустройства этот вопрос не регламентировала. Теперь же чёткий метраж имеют территории, прилегающие к стройкам, торговым объектам, многоквартирным домам и даже контейнерным площадкам. Это означает, что можно будет точно определить границы территорий, за состояние которых ответственен конкретный бизнесмен или собственник.

Эти границы будут определяться следующим образом:

вокруг стройплощадки - 13 метров по периметру, если площадка огорожена, и 32 метра по периметру от земельного участка под стройкой, если ограды нет;

вокруг нестационарного торгового объекта (павильона, киоска, т. д.) - 6,5 метра от объекта по всему периметру;

вокруг станций техобслуживания, автомоек, АЗС - 13 метров от границ по всему периметру;

вокруг прочих зданий и территорий, принадлежащих различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, - 6,5 метров;

вокруг тепловых и электрических подстанций, других технических зданий - 3 метра;

вокруг земельных участков, на которых отсутствуют строения, - 3 метра от границ указанных земельных участков;

вокруг территории домовладения - 3 метра от кадастровых границ земельного участка;

вокруг кадастрово не учтённой территории домовладения - 3 метра от ограждения;

вокруг многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) - 0;

вокруг домов блокированной застройки (таунхаусов) - 3 метра от границ земельного участка или ограждения;

вокруг контейнерных площадок - 5 метров;

вокруг малых архитектурных форм и других некапитальных сооружений - 3,9 метра от объекта;

вокруг садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов - 6,5 метра от границы или ограждения, если границы не установлены.

Содержание прилегающих территорий

Документ обязывает собственников или других владельцев территорий и сооружений, перечисленных выше, содержать прилегающую к ним территорию: убирать и благоустраивать.

Зимой прилегающую территорию необходимо чистить от снега, наледи, мусора и листвы, в случае гололёда посыпать песком пешеходные зоны, обрабатывать потивогололёдными материалами. Собственник или владелец также обязан сохранять зелёные насаждения, растущие на прилегающей территории, ухаживать за ними, в том числе делать санитарную обрезку деревьев.

Кроме того, в рамках прилегающей территории необходимо удалять несанкционированные надписи, рисунки, граффити, а также незаконно наклеенные объявления, рекламные листовки и тому подобное.

Кстати, нарушение требований к уборке и содержанию прилегающих территорий является административным правонарушением. В случае манкирования этой обязанностью нарушителю грозит штраф: от 15 до 30 тысяч рублей заплатит должностное лицо и от 35 до 70 тысяч юридическое.

Нет штендерам!

Штендеры - металлические рекламные пирамидки, тут и там возникающие на пути пешеходов, с улиц города теперь, похоже, исчезнут. Их запретили размещать во всех привычных местах: на тротуарах, газонах и у входных групп.

Других информационных конструкций также коснулись ограничения. Те, что размещаются на фасадах нежилых зданий, например вывески, теперь можно монтировать только при наличии утверждённой и согласованной с муниципалитетом концепции их размещения. А чтобы установить рекламу на крыше здания или сооружения, потребуется заключение проектной организации о техническом состоянии здания и безопасности размещения на нём этой конструкции.

Кронштейны с вывесками теперь могут располагаться не более чем в три уровня и не ближе чем в 10 метрах друг от друга. Их нельзя монтировать впритык к архитектурным деталям здания, окнам и дверным проёмам.

Ответственность за безопасность зданий и сооружений

Ещё один важный момент: в Правилах благоустройства теперь прописаны действия, которые обязан предпринять владелец здания или сооружения, если оно находится в аварийном состоянии, угрожает обрушением или его эксплуатация прекращена.

Документ обязывает собственника обеспечить безопасность населения, имущества и окружающей среды, в том числе сделать следующее:

- исключить несанкционированный доступ в здание: закрыть проёмы, огородить территорию;

- вывезти с территории мусор;

- установить необходимые ограждения и обнести разрушающиеся части конструкции сеткой, демонтировать их в случае угрозы обрушения.