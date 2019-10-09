Афиша с 10 по 15 октября в Твери: Подготовка к «Чайке», «Любовь неугасимая…» и «Семейное счастье»

Чем холоднее на улице, тем теплее - в душе... Именно так наверное и должно быть в самые безрадостные осенние дни. И так есть...

Если посмотреть на мероприятия, что пройдут в ближайшие дни, то они сплошь о ... любви. Судите сами: подготовка к премьере "Чайка", спектаклю, построенном на любви, концерт в филармонии «Любовь неугасимая…», выставка «Семейное счастье»...

От одних только названий веет уютом и теплом... А значит нам остается только поддаться искушению и... проверить.

ТЕАТР

Премьера: «Чайка»

В Тверском театре юного зрителя полным ходом идут репетиции спектакля «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова. Премьерные показы состоятся 17 и 18 октября в 18:30. Возрастное ограничение - 16+.

О чем спектакль? О жизни. В «Чайке» герои пытаются бежать за счастьем, погоня опустошает и лишает сил. Близкие люди становятся заложниками и даже врагами. Мать и сын, доктор и больной, известный писатель и молодая актриса… Героям кажется, что их любят, ценят, а главное, слышат. Но это не так. И их время уходит, утекает в землю. Перед нами лишь мир пьесы без главного героя, мир, где центр тяжести и само время иллюзорны и обманчивы.

Кстати, зрителей подготовят к спектаклю.

12 октября в ТЮЗе будет читать лекцию доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник Театрального музея им. Бахрушина Юрий Доманский. Встреча «Чайка» - комедия?» пройдет совместно с лекторием «Живое слово». Гости узнают про Чехова, про пьесу, про различные постановки. Каждому гостю подарок от ТЮЗа - билет на генеральный прогон спектакля «Чайка».

Начало в 17:00. Бронирование по телефону 8-920-182-95-89.

"Чайка" - это спектакль о любви. а любовь юбывает разная. Фото: Марат Корнаухов, предоставлено ТЮЗ

«Журавлиные перья»

В основе спектакля «Журавлиные перья» лежит японская народная сказка, которую в Стране восходящего солнца знает каждый ребенок. Это пронзительная история о девушке-журавле, которая в знак благодарности за свое спасение соткала много чудесной красивой материи из собственных журавлиных перьев, но люди не смогли оценить ее доброты и самопожертвования. Тогда журавль навсегда покидает мир людей. В спектакле заняты артисты театра.

Театр кукол

9 октября в 10:30, 12 октября в 17:00.

В основе спектакля «Журавлиные перья» лежит японская народная сказка. Фото: из архива Театра кукол

ПРАЗДНИКИ

Неделя моды - Tver Fashion Week

В Твери пройдет традиционная Неделя моды - Tver Fashion Week. Однако на этот раз будет много нового, начиная с площадки, формата и заканчивая наполнением мероприятия.

Зал с колоннами в стиле хайтек, зоны от партнеров Недели, фудкорты, где можно будет перекусить или выпить чай и кофе. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по золотошвейному мастерству. Не обойдется и без специальных гостей. В этом году модное мероприятие посетят: певица Наталья Плинская (Санкт-Петербург), врач и писатель Марият Мухина, болгарский певец Бедрос Киркоров (отец Филиппа Киркорова), художник Никас Сафронов. Но самое яркое начнется на показах.

Каждый из них будет начинаться в свое время. Tver Fashion Week - это не просто показы модной одежды, меховых изделий, коллекций белья и аксессуаров, ювелирных украшений и бижутерии. Это ещё и выступления популярных артистов, розыгрыши призов и подарков, приятное общение с интересными людьми, новые деловые знакомства и возможность показать себя.

С 13:00 до 15:00 - показы детских коллекций «Осень-зима-2019/20».

С 16:00 до 18:00 - показы коллекций магазинов «Осень-зима-2019/20».

С 19:00 до 21:00 - показы дизайнерских коллекций «Осень-зима-2019/20».

БЦ «Этажи» Двор Пролетарки, 7.

19 октября с 12:00 до 22:00.

Вся информация по телефону 75-19-19.

Тверская Неделя моды удивит и показами и сюрпризамиФото: Ирина ТАРАСОВА

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

15 октября 18:30 - Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» - «Любовь неугасимая…». Участник программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», лауреат международных конкурсов Владислав КОСАРЕВ (баритон). Ансамбль п/у заслуженного артиста РФ Виктора Смолия.

В программе: русские романсы, народные песни и песни советской эстрады.

ГАСТРОЛИ

Последняя дискотека «Френдзоны»

«Френдзона» - это школьный поп-панк-коллектив из города N, пропитанный подростковыми грезами. Из этой френдзоны не выбраться, ведь тебя там любят, но как друга».

- Помнишь свою последнюю дискотеку? Как долго выбирала платье, уговаривала папу купить те самые туфельки, чтобы быть самой красивой в этот вечер. Как стояла в углу с подружками и украдкой смотрела на него. А ты, парень, помнишь свою последнюю дискотеку? Как ты перемерил сотни нарядов, чтобы произвести на неё впечатление, как танцевал до потери пульса под любимые песни и сорвал голос, и медляк, на который ты так и не решился её пригласить? Мы дадим тебе второй шанс! В этот осенний вечер что может быть лучше, чем окунуться в незабываемую атмосферу школьных времен, первой любви и безудержного веселья? - обращаются ко всем музыканты.

Клуб «Биг Бен» ул. Брагина, 2.

Сбор гостей в 18:00.

Вход - строго 12+ (с собой паспорта и свидетельства о рождении. Если младше, то только с родителями).

"Френдзона" приглашает на дискотеку. Фото: предоставлено клубом "Биг Бен"

ВЫСТАВКИ

«Семейное счастье»

В рамках выставочного проекта будут представлены полотна таких выдающихся мастеров классической живописной школы, как Николай Петрович Богданов-Бельский (1868–1945), Александр Викторович Моравов (1878–1951), Алексей Степанович Степанов (1858–1923), Сергей Петрович Ткачёв (род. в 1922), Юрий Петрович Кугач (1917–2013), Николай Иванович Смирнов (1921–2007), Суфуан Исанбаевич Бикташев (1921 г.р.), а также талантливого тверского художника Александра Федоровича Дубова (1937–2000).

Эти портреты и жанровые сцены пронизаны чувством трепетной нежности и ощущением счастья. Экспозицию дополняют произведения художественного фаянса Конаковского завода им. М.И. Калинина и Дулевского фарфорового завода им. газеты «Правда».

Мемориально-художественный музей Владимира Серова Калининский район,

п. Эммаус, д. 29.

Открытие 11 октября в 16:00. Тел. 37-84-32.