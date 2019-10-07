2019-10-07T16:43:45+03:00
Общество

Жители Кушалино Рамешковского района жалуются на плохое транспортное сообщение с Тверью

Местные чиновники уверяют, что проблем с автобусами до областной столицы у селян нет
Виктория ТУШКОВА
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Хорошее транспортное сообщение с областной столицей селянам необходимо.Хорошее транспортное сообщение с областной столицей селянам необходимо.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В интернете появились сообщения о том, что жителям села Кушалино Рамешковского района неудобно добираться до Твери общественным транспортом. Люди жаловались на отмену утреннего автобусного рейса, который уходил из Кушалино в 9:50.

Не секрет, что жители многих сёл, располагающихся недалеко от Твери, ежедневно ездят в областную столицу: на работу и учёбу, в больницу, в детские кружки, к репетиторам. При этом личный автотранспорт могут позволить себе далеко не все. А потому хорошее транспортное сообщение с Тверью для селян очень важно, особенно с утра и вечером.

Чтобы узнать, не отрезал ли жителей Кушалино от мира отменённый маршрут, «КП»-Тверь» позвонила в администрацию Рамешковского района. Там редакцию уверили, что с общественным транспортом до Твери проблем у кушалинцев быть не должно.

- Отменённый рейс ходил в Тверь из Кимр с заездом в Кушалино. Вряд ли он серьёзно влиял на возможность уехать в Тверь, - сообщил начальник отдела дорожной деятельности администрации Рамешковского района Егор Туктин. - Около месяца назад по просьбе жителей мы пустили дополнительный автобус из Кушалино, он уходит в 7:30. Для большинства это удобное время, чтобы ездить на работу и на учёбу. Остальные автобусы - это рейсы, идущие через Рамешки, есть ещё проходящие из других населённых пунктов, например из Бежецка. В целом проблемы с транспортным сообщением с Тверью у нас нет.

Согласно расписанию на сайте администрации Рамешковского района, автобус Рамешки - Тверь заезжает каждый день в Кушалино в 06:47, 10:57, 12:17, 16:37, 17:57 и 20:07. В обратном направлении с заездом в Кушалино имеется столько же маршрутов. Самый поздний, если верить расписанию, уходит из Твери в 20:32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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