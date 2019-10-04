Улица Резинстроя в Твери превращена в канаву с трубами, а в ряде домов всё ещё нет отопления

Старт отопительного сезона в этом году вышел проблемным. Замерзают жители Южного, надолго оставил без тепла и горячей воды дома прорыв на Склизкова, ремонтируют сети на Волоколамке, улице Хрустальной.

В Московском районе на пересечении улиц Резинстроя и Озёрной также вовсю идёт ремонт теплосетей, суетятся рабочие, ревут генераторы, роет землю тяжёлый экскаватор — ремонтируют капитально.

Работы на участке в самом разгаре.Фото: Виктория ТУШКОВА

Местных жителей происходящее, естественно, не радует: на улице октябрь, а дома холодно. Одна из жительниц отлючённых от тепла домов даже сняла небольшое видео о происходящем и сообщила, что намерена отправить этот ролик Президенту России. Ролик автор опубликовала в одной из социальных сетей в группе «КП»-Тверь».

«Улица Озёрная, 3 октября. Разобрана вся улица Резинстроя. Тепло нам не дали», - рассказывает женщина. На видео строители варят толстые трубы в огромной траншее вдоль дома №15 по улице Резинстроя, работы в разгаре.

«А теперь посмотрите, что они оставили после прошлого года», - продолжает автор видео и направляет камеру на противоположную сторону перекрёстка. Видно, что около дома №16 по улице Озёрной тоже был ремонт. Дорога перегорожена бетонными блоками, асфальта на ней нет, раскоп просто завален землёй и немного утрамбован. На пешеходной зоне расположилась огромная куча земли.

«КП»-Тверь» побывала на месте событий, чтобы поговорить с местными жителями и выяснить, давно ли они терпят такие неудобства.

- Тепло с самого начала сезона не включали. Ещё и электричество вырубают, - сообщили двое мальчишек-подростков, живущих на Озёрной,19.

Информацию подтвердил пенсионер Владимир Васильев, житель дома №5 по улице Резинстроя.

- Не было тепла. На один лишь день включили — вчера или позавчера, и всё, - пожаловался мужчина.

- А когда закончить обещают, известно?

- Нет, не известно ничего.

А на противоположной стороне перекрёстка, где работы не ведутся, действительно, словно Мамай прошёл. Асфальта между домами №16 и №18 по улице Озёрной нет. Зато имеется грязь, кучи земли, песка и одиноко торчащие бордюрные камни.

Двор между домами №№16 и 18 на Озёрной, по словам местных жителей, находится в таком состоянии года три.Фото: Виктория ТУШКОВА

Выяснилось, что такая ситуация длится уже не первый год. Почтальон Ирина Трубина, которая, кстати, оказалась лучшим почтальоном Верхневолжья и победительницей конкурса профессионального мастерства среди регионов ЦФО, сообщила, что ходит с тяжёлой сумкой по грязи и колдобинам вот уже третий год. По её словам, за это время участок несколько раз разрывали, но так ни разу после ремонта и не благоустроили.

Через колдобины и грязь каждый день пробирается лучший почтальон области.Фото: Виктория ТУШКОВА

Проходившая мимо девушка, представившаяся Ольгой, рассказала, что недавно подвернула в этом месте ногу и повредила связки, в доказательство чего продемонстрировала перевязанную лодыжку.

- Накидали куч и увозить не хотят. Грязь растаскивается, ходить негде. Бордюры даже по техзаданию своему правильно поставить не могут, сам ходил, на ошибки горе-строителям указывал, - отрапортовал председатель ТЖС «Озёрная, 16» Пантелей Шумкин, которого удалось застать на рабочем месте.

Пантелей Яковлевич также поделился, что добиться благоустройства пытается давно, но безуспешно. В районной администрации разводят руками и отправляют к коммунальщикам. С теми тоже наладить продуктивный диалог Пантелею Шумкину не удалось.

Председатель ТСЖ "Озёрная,16" Пантелей Шумкин.Фото: Виктория ТУШКОВА

Чтобы прояснить ситуацию и, возможно, как-то обнадёжить жильцов, «КП»-Тверь» обратилась в администрацию Твери. Там, как и председателю ТСЖ Пантелею Шумкину, нам сообщили, что это вопрос не к ним, а обращаться по этому поводу нужно к компании «Тверская генерация».

К теплоснабжающей компании мы сформулировали три основных вопроса: когда закончится ремонт сетей на Резинстроя 15 и жители получат отопление, будет ли после этого благоустроена территория, и когда, наконец, отремонтируют перекопанное пространство между домами №№ 16 и 18 по улице Озёрной?

Однако выяснить всё оперативно редакции не удалось. В компании сообщили, что о ситуации им необходимо переговорить с подрядчиком, который производит работы. Чтобы гарантированно получить ответ, «КП»-Тверь» отправила в «Тверскую генерацию» письменные запросы. О том, что ответят в теплоснабжающей организации, мы вам обязательно расскажем.