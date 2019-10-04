Тверские волонтеры: «Мы стольких мам отговорили отказаться от малышей!»

Сегодня тверской фонд «Константа» — это некоммерческая организация с четко отлаженным механизмом работы, командой профессионалов, единственных, кто занимается профилактикой социального сиротства в регионе. Восемь лет назад директор фонда Константин Шитов пришел в детские дома Тверской области с одним желанием — помогать.

Так в 2011 году появился благотворительный фонд «Константа». А поскольку константа – это постоянная, неизменная величина, то и фонд с таким названием был создан с долгосрочной перспективой и серьезными планами. Тогда же начала формироваться команда сотрудников, неравнодушных, болеющих своим делом. И сегодня здесь не появляются случайные люди.

Первым пунктом большого пути стал Торжокский детский дом.

— В его благоустройство на начальном этапе были вложены огромные средства: отремонтирован спортивный зал для ребят, оборудован компьютерный класс, медицинский бокс и даже стоматологический кабинет с современным оборудованием, — рассказывает Константин Шитов корреспонденту платформы «Открытые НКО». — Безусловно, все это делали для удобства и оздоровления детей, но им самим счастья, это вряд ли добавляло. Ведь любую игру в красивом спортивном зале ребята с радостью бы поменяли на тихий ужин с родителями, в семье.

Поэтому одной из первых инициатив фонда стал проект «Параллели» — передвижная фотовыставка с портретами детей, оставшихся без попечения родителей, которые очень хотят попасть в семью. За выставкой последовал центр развития семейного устройства детей в приемную семью, который доказал актуальность выбранного направления. Почти сто ребят из детского дома вновь обрели родителей. Казалось бы, цель непростой работы достигнута, но уже через некоторое время казенные стены снова наполнили многочисленные детские голоса.

Встреча подопечной из роддома Фото: фонд «Константа»

Забегая вперед, стоит подчеркнуть, что сиротам и выпускникам детских домов «Константа» помогает и сегодня, специалисты фонда оказывают ребятам всю необходимую поддержку, начиная от помощи в социализации, заканчивая решением финансовых сложностей и организацией досуга.

Но тогда особый курс в непростой работе по сохранению детей в семье был взят именно на профилактику. На выявление на ранней стадии причин, по которым дети могут оказаться в детском доме и помощи в их решении. Цель одна – счастливое детство в кровной семье.

— Скольких мам мы смогли отговорить от отказов в роддоме, — делится руководитель проектов фонда Татьяна Парфенова, — мы до сих пор часто вспоминаем историю с Аней – нашей подопечной. Тогда ее, беременную, свекровь выгнала из дома с 8-летней дочкой на руках. В отчаянии женщина планировала оставить ребенка в роддоме с мыслями о том, что она ему сможет дать? Но дать она могла самое ценное – материнскую любовь и заботу. Тогда быстро нашли квартиру, купили все необходимое для малыша, всячески поддерживали маму, и вот в этом году Аня отвела сына Ваню, который родился и остался с мамой благодаря фонду, в первый класс.

Практика уже показала, что добиться ощутимых перемен в выбранном направлении можно лишь при партнерстве государственных и некоммерческих организаций, бизнеса, церкви и неравнодушных граждан. В 2012 году фонд подписал соглашение с Правительством Тверской области, поэтому специалисты «Константы» работают в постоянном тандеме с сотрудниками социальной защиты.

Каждый день фонда наполнен новыми просьбами.

— Звонок из соцзащиты одного из районов: «Семья, четверо детей, любят друг друга, заботятся, живут скромно на сельские зарплаты». Таких в Тверской области тысячи, — рассказывает исполнительный директор Анастасия Кульпетова. – Но у них развалилась печь, денег на восстановление у родителей нет, копить придется долго, а детям нельзя находиться в небезопасном доме. Дальше чиновники на местах бессильны, в бюджете не заложены средства на ремонт печей. Как выход из ситуации – временное размещение детей в соцучреждении до решения проблемы. Но неужели стоимость решения тех или иных бытовых сложностей может быть выше ценности гармоничного детства?! Ребенок должен расти в семье – и это главный приоритет работы фонда. Мы стараемся дать комплексную поддержку семьям, только так она может быть максимально эффективной. Помимо решения жилищно-бытовых проблем, родителям оказывают необходимую психологическую и юридическую помощь, также выручаем продуктами и вещами.

Визит в семью Фото: фонд «Константа»

Успешные истории, счастливые лица матерей и глаза детей, которым удалось сохранить главное — семейный уют и мамину заботу — достойная награда команде «Константы» за их труд.

По официальным данным за последние годы в Тверской области сократилось количество детей, нуждающихся в устройстве в семью. Как и меньше стало родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах. А вот число случаев восстановления в родительских правах, наоборот, растет. Показатели не дают усомниться в верности выбранного направления. Три тысячи детей в семье за время работы фонда.

В масштабах целого региона, цифры может и не такие значительные, но ведь за каждым количественным показателем – судьба одной конкретной семьи и счастливое детство Вани, Маши или Юли.

— Впереди у фонда большие планы, и мы не перестаем благодарить всех за доверие и помощь в их осуществлении. Только вместе можно добиться наилучших показателей в таком важном направлении, — говорит Константин Шитов.