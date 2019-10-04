Даже клюнувший в зад петух может заразить смертельным бешенством, особенно осенью

Бешенство - единственное инфекционное заболевание, которое не лечится и заканчивается стопроцентным летальным исходом, то есть смертью. Страшно? Да. Ведь осень - традиционное время вспышек бешенства. Причём не только среди диких животных, чьё потомство подросло, стало активным и начинает мигрировать. Домашние животные заболевают бешенством чаще всего тоже осенью.

Всё очень просто: летом любимую кошку или собаку вывозили на дачу. Только вот привить забыли. Или просто проигнорировали эту необходимость - ну никогда ведь ничем не болела, зачем? А на даче кошка поймала на огороде мышь. Или собака подружилась со смешным колючим ёжиком. На природе существует огромное количество возможностей подцепить смертельную болезнь. А к осени обычно заканчивается инкубационный период и заболевание проявляет себя.

Об опасности бешенства и, конечно, о том, как от него уберечься, «КП»-Тверь» побеседовала с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского медуниверситета Виктором Макаровым.

И котёнок, и лягушка, и неведома зверушка

Лягушки, конечно, бешенством не болеют, они холоднокровные. Зато абсолютно все теплокровные животные подвержены этой заразе.

- Чаще всего в нашем регионе бешенство распространяют енотовидные собаки. А в Индии, например, обезьяны. Часто болеют бешенством лисы, ежи, мыши, крысы, кабаны, - рассказал доктор Виктор Макаров. - Но вообще источником инфекции может быть абсолютно любое животное. Был случай, когда лошадь напала на почтальона. Петух клюнул мужчину в ягодицу, и тот заболел бешенством. А в Кимрах бешеный хорёк напал на кур. Потом этих кур ощипывала хозяйка. Вероятно, со слюной, оставленной хорьком на курах, вирус проник через микротрещины на коже женщины в её организм.

Поэтому незнакомое вам животное лучше вообще не трогать. Ведь, чтобы заразиться, необязательно быть укушенным. Достаточно того, чтобы заражённая слюна каким-то образом попала на слизистые или в кровь.

Распознаём опасность

У бешеных животных меняется поведение. Они могут просто странно себя вести, становятся агрессивными, начинают отказываться от еды и воды или едят несъедобные предметы. Начинают трясти головой, подволакивать задние ноги. Изо рта может течь слюна.

- И главное - животные, даже дикие, вдруг начинают идти к людям или проявляют несвойственную дружелюбность. Поэтому, если к вам подошла та же енотовидная собака или лисица, от этого животного нужно бежать со всех ног, - советует профессор Макаров.

По словам Виктора Макарова, в последние годы бешенство среди людей у нас не регистрировалось, но, например, в 2009 году было три случая заболевания от домашних животных: двух собак и кошки. Это всё произошло в ноябре.

Бешеной собаке сто вёрст не крюк

Русская пословица права. На стадии, когда болезнь уже проявила себя, больное животное или человек, как правило, приходит в сильное возбуждение и показывает недюжинную силу и выносливость.

- Как-то в Торжке заболевшая женщина прошла до своей деревни по сильному морозу восемь километров в одном халатике и тапочках. И четверо милиционеров её никак не могли скрутить, - делится воспоминаниями из своей практики Виктор Макаров.

Этот случай, конечно, закончился трагично. С вирусом, прошедшим инкубационный период, медицина бороться не в силах.

Вирус поражает центральную нервную систему и не оставляет никаких шансов. В течение болезни приходят фобии, например водобоязнь и светобоязнь. Завершает развитие бешенства паралитическая стадия, когда начинается паралич различных систем организма, от чего и наступает смерть.

Единственная защита - вакцинация

Своих домашних питомцев в обязательном порядке необходимо прививать от бешенства. Делается такая прививка раз в год, и выкроить на неё средства необходимо.

Людей заранее от бешенства не прививают. Если вас укусило неизвестное животное, нужно без промедления обратиться в травмпункт и начать вакцинацию.

- Если вас укусил ваш непривитый домашний питомец или другое животное, за которым вы имеете возможность наблюдать (например, непривитая соседская собака), необходимо следить за животным девять - максимум пятнадцать дней. Если агрессивная животинка за этот период не умерла, то всё хорошо. Но! Прививки всё равно надо начинать делать сразу! - советует Виктор Константинович. - Если животное оказалось здоровым, вакцинацию можно будет прекратить, но лучше всё-таки довести её до конца.

Вакцинироваться необходимо как можно быстрее. Иммунитет должен успеть выработаться до того, как вирус войдёт в активную стадию. Поэтому старайтесь обратиться к медикам в день укуса. Если же бешеное животное укусило вас в лицо или пальцы рук - бросайте всё, садитесь в такси и мчитесь в травмпункт. От лица и пальцев рук вирус очень быстро проходит путь до мозга, а потому инкубационный период сильно сокращается.

Сорок уколов в живот

Об этой страшилке, наверное, слышали все. Но такую жестокую вакцинацию уже давно не практикуют. Сейчас людей прививают вакциной «Кокав». Это концентрированная очищенная инактивированная антирабическая (от латинского rabies (рабиес) - бешенство) вакцина. Взрослым укол делают в дельтовидную мышцу плеча, детям до пяти лет - в бедро.

Всего делается шесть инъекций: на нулевой, третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый дни. На протяжении вакцинации необходимо соблюдать единственное условие: не пить алкоголь, совсем. Алкоголь подавляет иммунитет. И, конечно, вакцинацию необходимо пройти «от и до». Иначе она не сработает, такие случаи были.

Вакцина в достаточном количестве должна быть в каждом травмпункте, в том числе и в районах области.

Берегите себя и обязательно прививайте своих четвероногих друзей!