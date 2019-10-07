Вероника Вигг о премьере в тверском ТЮЗе: «Чайка» - это пьеса про любовь. А любовь бывает разная

Тверской театр юного зрителя семимильными шагами приближается к долгожданной премьере. 17 и 18 октября зрителей ждет «Чайка» по пьесе Чехова.

Будет ли понятен и интересен Чехов, который писал об обычной жизни? Этот вопрос волновал меня перед встречей с режиссером Вероникой Вигг. Волновал и потому, что при опросе моих знакомых о сюжете «Чайки» все отвечали одинаково: «Конечно помним, это там, где «Почему люди не летают, как птицы?».

С этого и начинается наша беседа в эфире радио «Комсомольская правда».

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ЛЮБОВЬ

- В этой путанице есть какая-то прелесть. «Чайки» Чехова нет в школьной программе. А вот «Гроза» Островского (как раз там о людях-птицах. - Ред.) есть. А то, что мы изучаем в средней школе, остается с нами глубоко и навсегда, - объясняет Вероника Вигг. - Но, конечно, это разные произведения. В «Грозе» Островского с монологом о птицах - Катерина. В «Чайке» Чехова с монологом о львах, орлах и куропатках - Нина. Объединяют этих молодых женщин трагические судьбы, желание летать и чтобы их любили. Вообще, любовь - это самое главное и в нашей с вами жизни. Без неё нельзя было написать «Чайку», без любви нельзя будет её и поставить.

Опережая события, скажу, что именно такая атмосфера и царит на площадке во время репетиций. Об этом рассказывает и заместитель директора ТЮЗа по творческим вопросам Анна Брусова: «Приезда Вероники ждала вся труппа ТЮЗа. В нее влюблены не только актеры, но и весь театр. Общение с ней - сплошное удовольствие».

Подтверждает это и тот факт, что на репетиции «Чайки» приходят не только актеры, задействованные в сценах, но и многие другие. И они... поют.

- Главной музыкальной темой спектакля стала песня Ольги Чикиной «Над белым садом». И, когда приходит концертмейстер, артисты все вместе начинают напевать. Кто-то её мурлычет, иногда включается авторский голос. Хором не поют, - улыбается Вероника. - Началось это для того, что все её запомнили. Но позже я поняла, что это самое сильное, что мы можем делать вместе: не говорить какие-то слова, а именно петь. В этом есть и абсолютная свобода, и некое очень важное единение.

Беседа с режиссером замдиректора ТЮЗа прошла в эфире радио "Комсомольская правда". Слева-направо: Ирина Тарасова, Вероника Вигг, Анна Брусова. Фото: Анна Брусова

РЕПЕТИЦИИ - ЭТО КАК ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Рассказывать о деталях работы над спектаклем Вероника Вигг не спешит. Чувствуется, что от таких вопросов ей неуютно и хочется еще больше укутаться в теплую кофту, чтобы сохранить до поры до времени то, что рождается там, где-то глубоко внутри.

- Репетиционный процесс еще не закончен, и рассказывать про него очень тяжело. Это как рассказывать про свою личную жизнь... Какой я пьесу донесу до зрителя, станет ясно только после премьеры. После этого я её отпущу, и меня уже там больше не будет. Останутся только какие-то правильные или неправильные вещи.

Вообще профессия режиссера очень одинокая. Художник может исправить композицию уже после того, как нарисует. Я же увижу целиком работу только тогда, когда спектакль будет выпущен. Надеюсь, что всё получится.

ПО-ЧЕХОВСКИ ДЕЛИКАТНО

Современные спектакли часто грешат тем, что авторского текста в них остается немного. Здесь всё иначе.

- Общество меняется, и не впускать нашу жизнь в постановки невозможно. Я пытаюсь это делать по-чеховски деликатно. Здесь будет мера и моей деликатности, и деликатности всего нашего коллектива, который очень бережно относится к материалу. Наша задача сделать, чтобы пьеса соответствовала сегодняшнему зрителю, но для этого необязательно использовать, например, современные костюмы.

Маша (Надежда Мороз): А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат всё старое. Фото: Марат Корнаухов, из архива ТЮЗ

- Сегодня, когда на смену тексту все чаще приходит картинка, чем интересен Чехов?

- Авторским голосом. В «Чайке» он негромкий, интеллигентный, ироничный. Чехов – это вообще атмосферное явление. В его пьесах нет отрицательных персонажей. Есть люди. Разные люди. Слабые, жалкие, но злодеев в классическом понимании нет. Также у него всегда можно найти человека, который тебе симпатичен, с которым ты хотел бы быть рядом и даже дружить. Что касается «Чайки», то это вообще пьеса без главного героя. Центр тяжести там постоянно куда-то перемещается. Я бы даже сказала, что она написана как хорошее кино. И в этом заключается гениальность Чехова.

- Пьеса о реальных людях и реальной жизни. На ваш взгляд, про что она?

- ...Можно сказать, что про молодого мужчину, который был не нужен двум главным женщинам в своей жизни – маме и любимой девушке. А можно сказать, что это пьеса про Аркадину, женщину, которая борется за молодость, и в топку этой борьбы идут все близкие люди – сын, брат. В целом же это пьеса про любовь, а любовь бывает разная.

- Почему вход 16+? Те, кто младше, не поймут?

- Этой пьесы нет в школьной программе, и я понимаю, почему. Заслуженный артист Александр Романов (актер тверского ТЮЗа. - Ред.) сказал: «А чего они придут смотреть про отношения дяденек и тётенек?» А в 16 лет человеку можно сказать, что с ним может случиться, когда его не любят, не понимают, когда хочется изменить мир. В 16 лет уже можно говорить про любовь и нелюбовь, тем более тем языком, каким это написано: чеховским языком, сложным и легким одновременно. Действительно, «Чайка» это про отношения мужчин и женщин, где есть и потери, и обретения. Где есть и разбитые надежды.

Премьерные показы пройдут 17 и 18 октября. Фото: ТЮЗ

ВАЖНО

Вероника Вигг известна тверскому зрителю спектаклем «Сны о кошках и мышах». Она окончила режиссерский курс при Королевском национальном театре, имеет степень магистра искусств, специализация – режиссер театра. Работает по всему миру. Ее спектакли ставились в Великобритании, Аргентине, Армении, Исландии. Она преподает в университете Восточной Англии и в университете Чиба в Японии.

КСТАТИ

Зрителей подготовят к спектаклю

12 октября в ТЮЗе будет читать лекцию доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник Театрального музея им. Бахрушина Юрий Доманский. Встреча «Чайка» - комедия?» пройдет совместно с лекторием «Живое слово».

Гости узнают про Чехова, про пьесу, про различные постановки. Каждому гостю подарок от ТЮЗа - билет на генеральный прогон спектакля «Чайка».

Начало в 17.00.

Бронирование по телефону: 8-920-182-95-89.