Калининская АЭС вносит существенный вклад в социальное и экономическое развитие Тверской области – Светлана Максимова, депутат Госдумы РФ

Визит на Калининскую АЭС состоялся 30 сентября 2019 г. в рамках региональной недели парламентария и посещения депутатом Удомельского городского округа.

Депутат побывала в машинных залах атомной станции, на блочном пункте управления энергоблоком. «Впечатления от посещения Калининской АЭС превзошли все мои ожидания, - отметила С. Максимова. - Атомная станция - это важнейшее для Тверской области предприятие, которое является визитной карточкой региона. Я лично убедилась в ее безопасности и надежности».

Директор КАЭС подробно рассказал Светлане Максимовой о показателях работы предприятия, технологии производства, ядерной и экологической безопасности. Отдельно остановился на вопросах социальной политики КАЭС.

Станция является социально ответственным предприятием. Калининская АЭС - это гарантированные налоги в бюджеты Тверской области, Удомельского городского округа.

«Калининская АЭС вносит существенный вклад в социальное и экономическое развитие региона», - подчеркнула С. Максимова.

Многие годы КАЭС оказывает помощь детским социальным учреждениям, ветеранским организациям, учреждениям культуры, спорта и образования. Обширная благотворительная программа направлена на помощь людям с ограниченными возможностями, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, пенсионерам. В 2019 году расходы на эти цели составили 16 млн рублей.

Одной из важных социальных инициатив Калининской АЭС стала реализация проекта шефского движения в Удомле. В рамках проекта подразделения и цеха атомной станции помогают 27 образовательным и социальным учреждениям округа. Кроме того, Калининская АЭС вместе с Концерном «Росэнергоатом» оказывает финансовую помощь городскому округу, совместно реализуя проекты по благоустройству территории, развитию образования, медицины и культуры. В 2019 году эта сумма составила 125,5 млн рублей.

В ходе визита в Удомельский городской округ депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова встретилась с руководством администрации округа, членами городского Совета ветеранов, провела приём граждан по личным вопросам, посетила социальные и производственные объекты городского округа.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.