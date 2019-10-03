2019-10-03T15:16:01+03:00
Общество

Никаких аномалий: В Твери устанавливается классическая погода октября

Нас ожидают прохладные, но комфортные выходные
Виктория ТУШКОВА
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Погода обещает показать классический спокойный характер середины осени.Погода обещает показать классический спокойный характер середины осени.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Уютный плед из тёплых средиземноморских воздушных масс, укутавший Тверь и область в середине уходящей недели, сдёрнул коварный западный ветер. Что ж, осень...

- Не переживайте! Нас ждут хорошие, нормальные октябрьские выходные, - пообещала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Будет прохладно, +4 днём и около нуля ночью, зато сухо. Солнце тоже увидим. Таким будет и понедельник. Правда, в начале рабочей недели возможны осадки, но совсем небольшие. Возможно, пройдёт лёгкий снежок. А вот во вторник ветер вновь сменится на южный и пригонит антициклон. Существенных перемен не ждите, но при +5 днём ночью регион уже может уйти в лёгкий минус.

С атмосферным давлением без сюрпризов: 750 мм рт. ст. в выходные и 753-754 мм рт. ст. в первой половине рабочей недели. Это близко к норме и вполне комфортно.

Да и вообще, погода обещает показать классический спокойный характер середины осени. Не будет ни скачков атмосферного давления, ни порывов ветра, ни аномальных температур или чрезмерных осадков. Словно в стихах Тютчева, природа погрузится в негу онеменья и начнёт готовиться к приближающемуся зимнему сну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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