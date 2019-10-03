2019-10-04T00:14:02+03:00
Общество

Власти Твери решают, как помочь замерзающему «Южному»

В администрации города прошло совещание
Алина ПЕТРОВА
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Это жители «Южного». Днём 3 октября на встрече с губернатором они хотели узнать: когда в их квартирах потеплеет. Фото: пресс-служба ПТОЭто жители «Южного». Днём 3 октября на встрече с губернатором они хотели узнать: когда в их квартирах потеплеет. Фото: пресс-служба ПТО
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3 октября в Администрации Твери прошло совещание с участием представителей профильных подразделений, руководства теплоснабжающей организации «Тверская генерация» и прокуратуры.

По данным «Тверской генерации» сейчас в городе остаётся ряд локальных проблемных точек в части теплоснабжения. Основные причины сложностей с обеспечением потребителей теплом – повреждения на разводящих или внутридомовых сетях. Зафиксированы случаи, когда в домах был произведён пуск тепла, но буквально на следующий день отопление было отключено из-за повреждения.

В ряде домов города после технологического пуска тепла давление и температура в сетях были ниже нормативных, поэтому батареи недостаточно обогревали помещение – особенно актуально это для домов выше пяти этажей.

- Для исправления ситуации в каждом конкретном случае предпринимаются все необходимые меры, - заверили ресурсники.

Теперь о «Южном» – в связи с перезапуском резервной магистрали диаметром 500 мм в районе пересечения улицы Можайского и бульвара Гусева в ряде домов 2 октября было отключено отопление.

Ремонтные работы были завершены к концу дня, около 1 часа ночи на 3 октября тепло в домах было вновь подключено.

Утром четверга параметры теплоносителя ещё были пониженными, однако в течение дня они доводятся до нормативных.

- Ситуация в «Южном» находится на особом контроле, - уточняют в горадминистрации.

Как сообщают в пресс-службе горадминистрации, по итогам совещания было принято решение о создании при администрациях районов города специальных мониторинговых групп.

На основании отчётов диспетчерской службы, информации ООО «Тверская генерация» и обращений граждан эти группы будут выезжать на конкретные дома района и на месте контролировать ход подачи тепла и параметры теплоносителя.

Ресурсоснабжающей организации рекомендовано оптимизировать график работы аварийных бригад с тем, чтобы увеличить темпы устранения повреждений на магистральных и разводящих трубопроводах.

Что касается ремонта на внутридомовых сетях, то его своевременное выполнение находится в зоне ответственности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК – организации, халатно относящиеся к этой обязанности, будут понуждены к её выполнению в судебном порядке, а также привлечены к ответственности.

При перебоях с подачей отопления или низких параметрах теплоносителя горожанам в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, – УК, ТСЖ, ЖСК. Звонки принимают на «горячей линии» ООО «Тверская генерация» – вопросы о ходе подключения отопления в жилых домах можно задать по телефону (4822) 78-00-00.

Кроме того, проконсультироваться по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы можно в единой диспетчерской службе администрации города Твери по телефону (4822) 34-87-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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