Афиша с 4 по 8 октября в Твери: Фестиваль науки, День ходьбы и страсти по октябрю

На улице становится все прохладнее, а интересных мероприятий в городе - все больше. О чем это я? О том, что осень рождает вдохновение у творческих людей в городе. Чтобы быть в потоке, выбирайте, что подходит лично вам.

И... хороших выходных!

ФЕСТИВАЛИ

«Nauka 0+»

В этом году IX Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+» посвящен Международному году периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Церемония открытия фестиваля в Твери состоится 4 октября в 14:00.

В рамках мероприятия детский технопарк «Кванториум» планирует организовать серию научно-популярных мероприятий, среди которых конференции, лектории, дебаты, «Детский университет», «Ночь в университете», конкурс граффити, выставка с мастер-классами, образовательная сессия для учителей, хакатон, семейные лаборатории, благотворительные акции, квесты, кинозал, гастрономический тур и многое другое.

Дворец творчества детей и молодежи,

ул. Дарвина, д. 3, с 4 по 6 октября.

Вход свободный.

Подробная информация по телефону (4822) 41-61-03.

Вход на фестиваль свободный. Фото: Геометрия

ПРАЗДНИКИ

День ходьбы

Тверь присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. К соревнованиям допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. Для участников готовится дистанция на 2 км. Маршрут будет доступен для всех категорий участников.

В программе: встреча с известными спортсменами; конкурсы и состязания; концертная программа и показательные выступления спортсменов; мастер-классы; советы врачей реабилитологов, кардиологов и специалистов «скандинавской ходьбы»; мобильная площадка ГТО; для детей - сказочные персонажи и аниматоры. Старт и финиш у пантеона.

Парк «Победы», 5 и 6 октября.

Сбор участников с 10:30 в районе центрального входа.

В Твери мероприятие пройдет в Парке Победы. Старт в 10.00

ТЕАТР

«История Мартена Герра»

История Мартена Герра произошла в 16 веке и дошла до наших дней благодаря французскому писателю и философу Мишелю де Монтеню. Позже этот случай вспомнил и описал плодовитый Дюма-отец.

Герры были зажиточными баскскими крестьянами. Старший Герр женил своего четырнадцатилетнего сына Мартена на юной Бертранде дю Ролс. Они прожили вместе десять лет, но потом Мартен сбежал в Испанию и вступил в армию. Покинутая мужем Бертранда восемь лет прожила одна. И тут он вернулся. Мартена все признали. Однако спустя три года у него и дяди возник спор о разделе доходов и земли, да к тому же пришлый бродяга заявил, что настоящий Мартен Герр потерял на войне ногу, и пошли слухи, что это самозванец.

О чем эта история? Конечно, о любви. А еще о далеко не идеальном, но умном и талантливом человеке - Мартене Герре, который захотел жить по собственному сценарию.

Народный театр «Премьер»

ул. Желябова, 22, театральный зал

4 октября в 19:00.

Спешите на спектакль! Фото: Театр «Премьер»

«Бесконечное начало»

Спектакль был поставлен в 2018 году и стал, пожалуй, самой интригующей премьерой театрального сезона. В спектакле много музыки, танцев, юмора, философии, интриги и, конечно же, неожиданный финал!

Постановка смотрится легко, на одном дыхании, современно. И после нее уходишь с ощущением, что теперь все будет по-другому! И нужно обязательно сейчас же позвонить маме! Ведь действительно уже очень давно ей не звонил … Режиссер и главный герой спектакля - популярный артист Игорь Лифанов.

ДК Металлист, 4 октября 19:00.

Билеты от 1000 до 2200 руб.

Справки по тел. (4822) 64-55-30.

Фото: из архива ДК «Металлист»

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

5 октября 17:00 - Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Посвящение Оскару Питерсону. Фонограф-джаз-квартет Сергея Жилина. В программе: произведения Эллингтона, Бонфа, Хендерсона, Гудмана, Де Ланги и самого Оскара Питерсона.

9 октября 18:30 - Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Премьера! К 30-летию коллектива. Губернаторский камерный хор «Русский партес». Хормейстеры: Галина Шленская, Сергей Левин. Солисты: Илья Шкадин (баритон, художественное слово), Ольга Атрохова (меццо-сопрано). Художественный руководитель и главный дирижер - Андрей Кружков.

В программе: С. Левин. Хоровое театрализованное действо «Соловьиное эхо» по стихам и прозе жизни Николая Квашнина; произведения В. Калинникова, А. Никольского и др.

Премьера! К 30-летию коллектива. Губернаторский камерный хор «Русский партес». Фото: Тверская академическая филармония

ВЫСТАВКИ

«Страсти по октябрю»

Автор выставки печатной графики «Страсти по октябрю» - член Союза художников России Владимир Сергеевич Анисимов. Художник работает в двух техниках печати: сухая игла (процарапывает не на металле, а на целлулоиде) и линогравюра.

Техника сухой иглы позволяет играть на тональных переходах, мягкости и бархатистости штриха. Линогравюра, близкая к ксилографии, напротив, предполагает лаконизм, отточенность, некоторую жесткость и контрастность оттисков.

Еще одна страсть Владимира Анисимова - вневременной, отражающий жизненную философию автора натюрморт.

Музейно-выставочный центр, ул. Советская, д 54.

Работает до 17 ноября.

Фото: из архива Владимира Анисимова

АКЦИИ

Прогулки с архитектором Алексеем Максимовым

Главная цель прогулок - узнавать о зданиях, людях, событиях города через архитектуру, совместные размышления и общение. Прогулки не повторяются. Каждый раз архитектор Алексей Максимов выбирает новый участок города.

Важно, что встречи проходят при любой погоде. Термосы с чаем, печенье, конфеты приветствуются!

Сбор на набережной Степана Разина (пересечение с улицей Трехсвятской).

6 октября в 12:30. Стоимость: при желании можно внести добровольные пожертвования.

Запись по телефону +7-920-683-20-04 (Елена).