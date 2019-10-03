Афиша с 4 по 8 октября в Твери: Фестиваль науки, День ходьбы и страсти по октябрю
На улице становится все прохладнее, а интересных мероприятий в городе - все больше. О чем это я? О том, что осень рождает вдохновение у творческих людей в городе. Чтобы быть в потоке, выбирайте, что подходит лично вам.
И... хороших выходных!
ФЕСТИВАЛИ
«Nauka 0+»
В этом году IX Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+» посвящен Международному году периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Церемония открытия фестиваля в Твери состоится 4 октября в 14:00.
В рамках мероприятия детский технопарк «Кванториум» планирует организовать серию научно-популярных мероприятий, среди которых конференции, лектории, дебаты, «Детский университет», «Ночь в университете», конкурс граффити, выставка с мастер-классами, образовательная сессия для учителей, хакатон, семейные лаборатории, благотворительные акции, квесты, кинозал, гастрономический тур и многое другое.
Дворец творчества детей и молодежи,
ул. Дарвина, д. 3, с 4 по 6 октября.
Вход свободный.
Подробная информация по телефону (4822) 41-61-03.
Вход на фестиваль свободный. Фото: Геометрия
ПРАЗДНИКИ
День ходьбы
Тверь присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. К соревнованиям допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. Для участников готовится дистанция на 2 км. Маршрут будет доступен для всех категорий участников.
В программе: встреча с известными спортсменами; конкурсы и состязания; концертная программа и показательные выступления спортсменов; мастер-классы; советы врачей реабилитологов, кардиологов и специалистов «скандинавской ходьбы»; мобильная площадка ГТО; для детей - сказочные персонажи и аниматоры. Старт и финиш у пантеона.
Парк «Победы», 5 и 6 октября.
Сбор участников с 10:30 в районе центрального входа.
В Твери мероприятие пройдет в Парке Победы. Старт в 10.00
ТЕАТР
«История Мартена Герра»
История Мартена Герра произошла в 16 веке и дошла до наших дней благодаря французскому писателю и философу Мишелю де Монтеню. Позже этот случай вспомнил и описал плодовитый Дюма-отец.
Герры были зажиточными баскскими крестьянами. Старший Герр женил своего четырнадцатилетнего сына Мартена на юной Бертранде дю Ролс. Они прожили вместе десять лет, но потом Мартен сбежал в Испанию и вступил в армию. Покинутая мужем Бертранда восемь лет прожила одна. И тут он вернулся. Мартена все признали. Однако спустя три года у него и дяди возник спор о разделе доходов и земли, да к тому же пришлый бродяга заявил, что настоящий Мартен Герр потерял на войне ногу, и пошли слухи, что это самозванец.
О чем эта история? Конечно, о любви. А еще о далеко не идеальном, но умном и талантливом человеке - Мартене Герре, который захотел жить по собственному сценарию.
Народный театр «Премьер»
ул. Желябова, 22, театральный зал
4 октября в 19:00.
Спешите на спектакль! Фото: Театр «Премьер»
«Бесконечное начало»
Спектакль был поставлен в 2018 году и стал, пожалуй, самой интригующей премьерой театрального сезона. В спектакле много музыки, танцев, юмора, философии, интриги и, конечно же, неожиданный финал!
Постановка смотрится легко, на одном дыхании, современно. И после нее уходишь с ощущением, что теперь все будет по-другому! И нужно обязательно сейчас же позвонить маме! Ведь действительно уже очень давно ей не звонил … Режиссер и главный герой спектакля - популярный артист Игорь Лифанов.
ДК Металлист, 4 октября 19:00.
Билеты от 1000 до 2200 руб.
Справки по тел. (4822) 64-55-30.
Фото: из архива ДК «Металлист»
КОНЦЕРТЫ
Тверская академическая филармония приглашает
5 октября 17:00 - Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Посвящение Оскару Питерсону. Фонограф-джаз-квартет Сергея Жилина. В программе: произведения Эллингтона, Бонфа, Хендерсона, Гудмана, Де Ланги и самого Оскара Питерсона.
9 октября 18:30 - Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Премьера! К 30-летию коллектива. Губернаторский камерный хор «Русский партес». Хормейстеры: Галина Шленская, Сергей Левин. Солисты: Илья Шкадин (баритон, художественное слово), Ольга Атрохова (меццо-сопрано). Художественный руководитель и главный дирижер - Андрей Кружков.
В программе: С. Левин. Хоровое театрализованное действо «Соловьиное эхо» по стихам и прозе жизни Николая Квашнина; произведения В. Калинникова, А. Никольского и др.
Премьера! К 30-летию коллектива. Губернаторский камерный хор «Русский партес». Фото: Тверская академическая филармония
ВЫСТАВКИ
«Страсти по октябрю»
Автор выставки печатной графики «Страсти по октябрю» - член Союза художников России Владимир Сергеевич Анисимов. Художник работает в двух техниках печати: сухая игла (процарапывает не на металле, а на целлулоиде) и линогравюра.
Техника сухой иглы позволяет играть на тональных переходах, мягкости и бархатистости штриха. Линогравюра, близкая к ксилографии, напротив, предполагает лаконизм, отточенность, некоторую жесткость и контрастность оттисков.
Еще одна страсть Владимира Анисимова - вневременной, отражающий жизненную философию автора натюрморт.
Музейно-выставочный центр, ул. Советская, д 54.
Работает до 17 ноября.
Фото: из архива Владимира Анисимова
АКЦИИ
Прогулки с архитектором Алексеем Максимовым
Главная цель прогулок - узнавать о зданиях, людях, событиях города через архитектуру, совместные размышления и общение. Прогулки не повторяются. Каждый раз архитектор Алексей Максимов выбирает новый участок города.
Важно, что встречи проходят при любой погоде. Термосы с чаем, печенье, конфеты приветствуются!
Сбор на набережной Степана Разина (пересечение с улицей Трехсвятской).
6 октября в 12:30. Стоимость: при желании можно внести добровольные пожертвования.
Запись по телефону +7-920-683-20-04 (Елена).
Приглашают всех желающих. Фото: Вконтакте, из группы «Путешествия по Твери»
ИСТОЧНИК KP.RU