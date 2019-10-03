У памятника Калинину в Твери теперь будут яблони цвести

3 октября в Твери, в сквере на проспекте Калинина, посадили десять молодых яблонь. Посадила их компания, занимающаяся железнодорожными перевозками, в честь годовщины запуска поезда «Москва-Тверь-Санкт-Петербург».

В сквере у памятника Калинину уже растут груши, декоративная черемуха, розовые кусты.

- Теперь здесь высажены десять яблонь четырех сортов. Саженцы яблонь взрослые, им около 8 лет, с закрытой корневой системой. Это значит, что деревья должны быстро прижиться и пойти в рост, - сообщают городские власти.

В посадке яблонь коммерсантам помогали специалисты муниципального предприятия «Зеленстрой»: были заранее подготовлены лунки, привезен торф и вода для полива.

«Зеленстрой» сейчас проводит работы по озеленению по всему городу. В зоне отдыха на бульваре Цанова посеяли газон, ведется уборка опавшей листвы в парках и скверах, санитарная обрезка деревьев, уже убирают вертикальные конструкции и цветники.

Совсем скоро городские озеленители планируют высаживать в грунт луковицы тюльпанов, которые зацветут на городских клумбах уже следующей весной.