Общественной палате Твери рассказали, почему в домах горожан холодно

В городской Думе тепло: отопление дали вчера. Общественникам не пришлось кутаться в пальто-куртки, как их коллегам-депутатам на недавних заседаниях. Обсуждать главный вопрос повестки о подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду в тепле гораздо приятнее.

- Обычно мы заслушиваем доклады горадминистрации до начала отопительного сезона. Но сейчас собрались, когда пуск тепла уже произошел, - предварил доклад начальника городского департамента ЖКХ Вадима Якубенка член Общественной палаты Анатолий Николаев.

Из длинного доклада горадминистрации выходило, что все идет по плану: гидравлические испытания завершены, более 81% тверских жилых домов к теплу подключены. В 429 домах устраняются нарушения.

Но членов палаты такой позитив не особо устроил.

- А вы в курсе, сколько домов остались без тепла?

Горадминистрация замялась… 2300 домов подключено.

- А почему «Южный», кроме дальней Можайки, сидит без отопления? Что мне соседям сказать?

Оказалось, в микрорайоне «Южный» в настоящее время производится перезапуск магистрали в районе пересечения улицы Можайского и бульвара Гусева, оттого и холодно в квартире. «Полюса холода» имелись и в других районах города. Например, в районе улицы Орджоникидзе.

Чиновники пояснили: во всем виновато плохое состояние и изношенность теплосетей. Вот у «Тверской генерации» с этим проблемы. Да и у «Водоканала», и у «Тверьгорэлектро» та же проблема. Потому и получают тепло-свет-воду горожане не в срок и ненадолго. А еще ресурсники последнее время грешат тем, что за собой после прорывов и разрытий территорию не благоустраивают.

В общем, вместо отведенных минут двадцати обсуждали наболевшее часа полтора. Общественников, как и всех горожан, такой пуск тепла не устроил, и они обещали отразить это в документе к горадминистрации.