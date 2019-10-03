2019-10-03T17:08:47+03:00
Политика

Общественной палате Твери рассказали, почему в домах горожан холодно

Горадминистрация отчиталась о том, как подготовила город к зиме
Алина ПЕТРОВА
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В общественной палате Твери говорили о тепле.В общественной палате Твери говорили о тепле.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В городской Думе тепло: отопление дали вчера. Общественникам не пришлось кутаться в пальто-куртки, как их коллегам-депутатам на недавних заседаниях. Обсуждать главный вопрос повестки о подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду в тепле гораздо приятнее.

- Обычно мы заслушиваем доклады горадминистрации до начала отопительного сезона. Но сейчас собрались, когда пуск тепла уже произошел, - предварил доклад начальника городского департамента ЖКХ Вадима Якубенка член Общественной палаты Анатолий Николаев.

Из длинного доклада горадминистрации выходило, что все идет по плану: гидравлические испытания завершены, более 81% тверских жилых домов к теплу подключены. В 429 домах устраняются нарушения.

Но членов палаты такой позитив не особо устроил.

- А вы в курсе, сколько домов остались без тепла?

Горадминистрация замялась… 2300 домов подключено.

- А почему «Южный», кроме дальней Можайки, сидит без отопления? Что мне соседям сказать?

Оказалось, в микрорайоне «Южный» в настоящее время производится перезапуск магистрали в районе пересечения улицы Можайского и бульвара Гусева, оттого и холодно в квартире. «Полюса холода» имелись и в других районах города. Например, в районе улицы Орджоникидзе.

Чиновники пояснили: во всем виновато плохое состояние и изношенность теплосетей. Вот у «Тверской генерации» с этим проблемы. Да и у «Водоканала», и у «Тверьгорэлектро» та же проблема. Потому и получают тепло-свет-воду горожане не в срок и ненадолго. А еще ресурсники последнее время грешат тем, что за собой после прорывов и разрытий территорию не благоустраивают.

В общем, вместо отведенных минут двадцати обсуждали наболевшее часа полтора. Общественников, как и всех горожан, такой пуск тепла не устроил, и они обещали отразить это в документе к горадминистрации.

На заседании. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На заседании.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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