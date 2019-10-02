Курить на балконе можно: о новых правилах противопожарной безопасности рассказали в МЧС Тверской области

Если дым столбом поднимается - это к морозу, говорили на Руси. А если этот дым струится с вашего балкона, то ещё и к штрафу. С 1 октября в силу вступили изменения в законодательство, касающиеся пожарной безопасности: пользоваться огнём на балконах теперь нельзя.

Законодательная новелла вызвала огромное количество дискуссий, в основном среди курильщиков: совсем, дескать, зажали, ни на остановке не покури, ни на собственном балконе.

Так вот, курить на балконе можно. Этот вопрос вполне определённо разъяснил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Денис Евсеев.

- На балконах нельзя пользоваться открытым огнём. Раньше за это не была предусмотрена административная ответственность, а теперь санкции узаконены. Того, кто разожжёт на балконе мангал, свечи или будет запускать с балкона петарды, теперь ждёт штраф. Курить же на балконе можно, это не открытый огонь, - объяснил Денис Евсеев. - Правда, есть одно ограничение: курить можно только так, чтобы это не создавало пожарной опасности.

Справедливости ради отметим, что ограничение это лишь номинальное. И пока из-за чьего-то курения не сгорит соседский балкон, никто курильщику ничего предъявить не сможет.

Нововведениями же законодатели постарались снизить хотя бы опасность от разжигания на балконах мангалов и запуска петард, что для городов довольно частое и опасное явление. Кроме того, даже если приготовление на балконе пищи обошлось без пожара, это могло отвлечь силы огнеборцев от реальных ЧП. По словам Дениса Евсеева, случается такое нередко: бдительные граждане, видя дым, который валит с чьего-то балкона, вызывают МЧС. Наряд спешит на тушение пожара, а по приезде выясняется, что кто-то просто решил пожарить шашлычка. Итог - ненужные затраты и отвлечение внимания от реальных происшествий.

Что касается курения на балконе, то здесь, конечно, необходимо соблюдать предельную осторожность. Ведь если ваш непотушенный окурок устроит пожар в соседней квартире, вы будете оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей. И это лишь в случае небольшого ущерба. Если же у соседей сгорит имущество на сумму от 250 тысяч рублей, вас ждёт вполне реальная уголовная ответственность. Норма в Уголовном кодексе существует уже давно и подразумевает до года лишения свободы, обязательные работы или крупный штраф. Кстати, по данным регионального ГУ МЧС из-за курения на балконах за этот год произошло уже пять пожаров. За тот же период прошлого года - семь пожаров.

Денис Евсеев также рассказал ещё об одном нововведении, не связанном с курением. Памятуя о трагедиях в торгово-развлекательных центрах, например, о страшном пожаре в Кемерово, унесшем жизни десятков человек, законодатели обязали кинотеатры информировать зрителей о действиях в случае пожара. Объявление должно транслироваться перед каждым сеансом. Если кинотеатр игнорирует эту обязанность, его ждёт штраф. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 6 до 15 тысяч рублей, а юридических - от 150 до 200 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Нельзя:

Разжигать костры, готовить на огне пищу или использовать открытый огонь любым другим способом, включая свечи и пиротехнику, на балконах и лоджиях жилых домов, общежитий и гостиниц. То есть на балконах и лоджиях запрещён любой открытый огонь.

Можно:

Курить на балконе или лоджии, если это действие не вызывает пожарной опасности.

Штрафы и санкции:

За использование открытого огня на балконе или лоджии, не приведшее к пожару, штраф 2-3 тысячи рублей.

За те же действия, приведшие к пожару, штраф 4-5 тысяч рублей.

За те же действия, приведшие к пожару с ущербом третьим лицам свыше 250 тысяч рублей, - уголовная ответственность по статье 168 УК (до года лишения свободы).