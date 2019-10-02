Не думай о Yota, пока читаешь пресс-релиз Yota*
2 октября в Твери Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов.
«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное - не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», - комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов - цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.
Состав творческой группы:
Yota:
Анна Чернышева - диджитал-менеджер
Алина Репкина - медиа-менеджер
Елена Толбузова - бренд-менеджер
Александра Гасанова - менеджер по спецпроектам
Иван Смелянский - руководитель группы маркетинга
Sensitive Brands:
Денис Мосин - дизайн директор
Светлана Кучеренко - креативный директор
Евгения Балабанова - арт-директор
Дарья Лукашенко - аккаунт-менеджер
Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий - шрифтовые дизайнеры
Михаил Овчинников - аниматор
Владимир Посохин - арт-директор анимации
Константин Лобанов - арт-директор
Не думай о Yota
Не думай о Yota.Не думай о Yota, пока читаешь пресс-релиз Yota*KP.RU - Тверь
ИСТОЧНИК KP.RU