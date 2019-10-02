Испытание мощью Верди: «Музыкальная осень в Твери» открылась «Реквиемом»

Юбилейный, 50-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери» открылся в Международный день музыки, и это символично. А открыть «Реквиемом» Джузеппе Верди ещё и знаково. Неудивительно, что 1 октября за час до концерта (билетов на который в кассе Тверской филармонии не было уже за неделю), именно вопрос о «Реквиеме» стал от журналистов первым.

- Уже много лет мы открываем наш фестиваль именно в День музыки. Это получается очень торжественно, масштабно и празднично, - отметила директор Тверской академической филармонии Татьяна Сальникова. - Что касается «Реквиема» Верди, то это великое сочинение уже звучало несколько лет назад, и был запрос на повтор. Такие сочинения украшают самые лучшие площадки не только в России, но и за рубежом. Для нас исполнять его - большая честь, потому что это очень сложно. По многим причинам: большой исполнительский состав, большой оркестр, деревянные и медные духовые инструменты… Как правило, такие проекты – это совместная работа Тверской филармонии и наших коллег-музыкантов из Москвы.

Пресс-конференцию перед концертом открыли Андрей Кружков и Татьяна СальниковаФото: Ирина ТАРАСОВА

- Почему же именно «Реквием»? Во-первых, у Верди это концертное сочинение, и звучит оно на концертной эстраде, а не в церквях. Во-вторых, хотелось бы вспомнить всех тех музыкантов, которые стояли у истоков фестиваля, которые украшали афишу. Это действительно замечательные музыканты: Святослав Рихтер, Елена Образцова, Иосиф Кобзон, Давид Ойстрах и другие, кого с нами нет, но память о них и их искусстве находится в наших сердцах. Сегодняшнее исполнение «Реквиема» мы в первую очередь посвящаем всем тем, кого нет рядом с нами, но чьё искусство, чьи школы живут в нас, их последователях. Люди, которые придут на концерт, наверное, смогут тоже это почувствовать, - заметил художественный руководитель и дирижер Тверской филармонии Андрей Кружков.

Масштаб предстоящего концерта впечатлял: сводный хор, который и должен был исполнить прославленное произведение, состоял из 120 музыкантов. Среди них были как солисты Тверской филармонии Татьяна Скворцова (сопрано) и Ольга Атрохова (меццо-сопрано), солисты Большого театра Захар Ковалев (тенор) и Александр Маркеев (бас), так и совсем юные артисты из Конаковского сводного хора мальчиков. Подстраиваться пришлось буквально под всех и в первую очередь под… конаковцев.

- Когда стоит вопрос о сводном хоре, мы всегда советуемся с художественным руководителем Натальей Махновской. Хор этот не простой, он постоянно выступает на престижных площадках, и собрать ребят вместе очень сложно. В этом году мы бронировали дату и всё согласовывали с Конаково еще полгода назад, – призналась Татьяна Сальникова.

Художественный руководитель Конаковского хора мальчиков Наталья МахновскаяФото: Ирина ТАРАСОВА

Что касается звёзд столичных, то и здесь всё сложилось, как планировалось. Ещё пару дней назад по Первому каналу показывали премьеру «Царской невесты» Римского-Корсакова, где царя Салтана играл Александр Маркеев. И вот он уже в Твери.

- Признаюсь, я приехал в первую очередь благодаря Верди. Я к нему не прикасался до этого момента, и здесь у вас будет мой дебют. Поэтому я очень счастлив и благодарен, что меня пригласили для исполнения партии баса. «Реквием» - это произведение экстра-класса, показатель и путеводная звезда для любого солиста, для любого хорового коллектива.

Кстати, подготовка к концерту была уникальной и стала проверкой абсолютно всех на профессионализм. Важным фактором стала скорость. Так, мальчики Конаковского хора учили партию с 1 сентября, то есть чуть меньше месяца. Что касается общих, сводных репетиций, то их тоже было немного. Но этот факт лишь добавил эмоций на сцене. Сводный хор прозвучал так, что артистов долго не отпускали со сцены аплодисментами.

Солисты Большого театра Захар Ковалев (тенор) и Александр Маркеев (бас)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Скажу, друзья, что лично я оказалась слабовата для Верди и его «Реквиема». Казалось, сам старик Джузеппе безжалостно схватил мое сердце своей могучей рукой и тряс его до такой степени, что из глаз брызнули слезы. Музыка, а точнее, вся эта мощь с тревожными трубами, оголёнными нервами, страстью голосов, богатством мимики стёрла волной всё наше напускное, смешное, придуманное. Стёрла, оставив лишь нас - опустошённых, очищенных и оглушённых... К такому надо было готовиться заранее. Хотя возможно ли это?!

Фестиваль «Музыкальная осень в Твери» только начался. Следите за афишей и новостями. И, конечно, не пропустите знаменательное событие!

Открытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Я также не смогла не присоединиться к фотосессииФото: Ирина ТАРАСОВА

Участники Конаковского хора мальчиков. Перед началом концертаФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Фестиваль в День музыки начался с награждения артистовФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Музыкальная осень в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА