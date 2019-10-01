2019-10-01T15:16:01+03:00
Общество

Тверская область стала жить здоровее, чем год назад

Регион отметился в рейтинге приверженности ЗОЖ
Виктория ТУШКОВА
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ЗОЖ для многих превратился в образ повседневной жизни, считают специалисты.ЗОЖ для многих превратился в образ повседневной жизни, считают специалисты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Здоровее видали!» - смело может отвечать тверичанин на приветствие жителя Республики Марий Эл, Омской или Новгородской областей. Это, конечно, будет не слишком вежливо, но оправданно. За год Тверской области удалось подняться на один пункт в списке самых здоровых регионов и обогнать марийцев, омичей и новгородцев, которые, напротив, потеряли по несколько позиций.

Рейтинг регионов по приверженности к здоровому образу жизни (ЗОЖ), в котором Тверская область оказалась на 33-й позиции из 85, составило агентство «РИА рейтинг». Специалисты оценивали следующие показатели: долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, данные о потреблении табака и алкоголя, число зарегистрированных преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем. Кроме факторов, указывающих на личную склонность к здоровому или не очень образу жизни, исследователи также учли и долю людей, занятых на вредных или опасных производствах.

По сравнению с прошлым годом лидеры рейтинга не изменились. Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария - регионы, в которых имеется минимум предприятий с вредными условиями труда, а население мало курит и пьёт. Чего нельзя сказать об аутсайдерах: Камчатском крае, Еврейской автономной области и Магаданской области. Здесь, по мнению авторов исследования, наблюдается провал по всем позициям.

Москва оказалась на две позиции выше Тверской области, заняв 31-ю строчку рейтинга. Но если Верхневолжье с прошлого года совершило минимальное движение вверх, то столица, напротив, съехала на две позиции ниже.

Что касается ближайших к нам регионов, то кроме Новгородской области (41-я строчка) ниже нас оказались Ярославская (50-я строчка) и Вологодская (65-я строчка). Подмосковье, Смоленская и Псковская области довольно компактно разместились выше - на 26-й, 28-й и 30-й строчках соответственно.

Кстати, самой распространённой вредной привычкой среди населения России исследователи назвали употребление алкоголя. С чем, конечно, сложно спорить, учитывая растущее разнообразие алкогольной продукции в супермаркетах и количество специализированных винных магазинов.

Есть и положительные сдвиги: по мнению составителей рейтинга, распространение принципов здорового образа жизни находит отклик среди населения. Из очередного веяния молодёжной моды ЗОЖ для многих превратился в образ повседневной жизни, а отношение к собственному здоровью у населения многих регионов стало более ответственным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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