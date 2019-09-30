В Твери завершается реализация Программы поддержки местных инициатив

В этом году в Твери воплощаются в жизнь 26 проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив. Сейчас работы завершены более чем на 20 из них. Так, к примеру, в Заволжском районе все семь объектов 2019 года не только полностью отремонтированы, но и приняты.

- Грунтовка, отсыпанная асфальтовой крошкой, – так ещё недавно выглядела дорога под окнами дома № 23 по улице Коноплянниковой. На другой стороне дороги – дома частного сектора по улице Пугачёва с собственными участками и гаражами, а вот у жителей многоэтажки с парковкой личного автотранспорта были заметные сложности. Двор уже физически не вмещал все машины, - поясняют в горадминистрации.

Именно поэтому в 2019 году инициативная группа жителей дома №23 выступила с инициативой обустройства новой парковки вдоль дома. Проект был одобрен и включён в Программу поддержки местных инициатив на 2019 год. В общей сложности его реализация обошлась примерно в 1,17 миллиона рублей – был заасфальтирован участок улицы Пугачёва, проходящий у дома, и вдоль него сделаны удобные парковочные карманы.

Финансирование проекта осуществлялось за счёт бюджетов области и города при финансовом участии жителей. Всего жильцы собрали 117 тысяч рублей – 10% от общей стоимости работ. Ещё столько же добавило созданное в доме ТСЖ «Согласие», свой вклад внесли и арендаторы помещений – юридические лица. Кроме того, силами жильцов и ТСЖ на площадке были проведены субботники – перед началом работ и по их окончанию. Напомним, Программа поддержки местных инициатив в Твери действует с 2016 года. Она даёт жителям города возможность благоустроить свои дворы – установить детские площадки, спортивные комплексы, оборудовать парковки и многое другое. Работы активно ведутся во всех районах города.