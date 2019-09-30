В Твери завершено более 75% работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Работы по ремонту улично-дорожной сети Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» входят в завершающую стадию, сообщают в горадминистрации:

- На сегодняшний день полностью завершены работы на 15 из 24 основных объектов, ещё три объекта находятся на уровне готовности свыше 80%. Из общей площади ремонта в 552,4 тысячи кв.м. новый асфальт уже уложен более чем на 390 тысячах кв.м.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года. В рамках его реализации в 2019 году в Твери ремонтируются 24 основных объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 34 километров.

Кроме того, за счёт экономии в ходе конкурсных процедур летом 2019 года в программу были включены три дополнительных объекта – это участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка. В настоящее время на всех этих дорогах работы уже начались.

Здесь ремонт уже завершён : улица Хромова, набережная Афанасия Никитина, участок проспекта Победы (от Волоколамского проспекта до площади Капошвара), улица Бебеля, улица Фадеева, участок улицы Орджоникидзе (от площади Гагарина, включая площадь, до площади Терешковой), участок улицы Орджоникидзе (от площади Терешковой, включая площадь, до бульвара Цанова), Октябрьский проспект, улица Лермонтова, улица Машинистов, бульвар Профсоюзов, улица Бориса Полевого, улица Строителей, улица Освобождения, улица Оснабрюкская. Работы на Рябеевском шоссе выполнены на 95%, на участке проспекта Победы (от Волоколамского проспекта до деревни Бобачёво) – на 85%, на улице Паши Савельевой – на 80%. Суммарный объем выполнения работ на всех объектах, ремонтируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», превысил 75%.

- Контроль за ходом ремонта осуществляется в постоянном режиме. Приёмку объектов улично-дорожной сети производит специальная комиссия, в состав которой входят представители Администрации города Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций, Тверской городской Думы и общественности, - поясняют в горадминистрации.