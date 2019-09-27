Цвет настроения рыжий: На форуме Digital days* в Твери корреспонденту «КП» приготовили коктейль при помощи диджтл** технологий

Плюшки, пирожки, снова плюшки, чай-кофе... На втором этаже здания, известного в Твери как «рюмка», сплошной кофе-брейк. Более 800 участников зарегистрировались на IT-форум Digital Days, который проходил 27-28 сентября в Твери. Новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий.

Новейшие технологии представлены на первом этаже: роботы для детишек, очки виртуальной реальности, танчики от проекта «Кванториум», технология расхода топлива от «Омникум», какая-то мини-спутниковая тарелка.

Здесь не едят, а общаются. С кем-то беседует министр экономического развития Иван Егоров, его министерство - один из организаторов форума. Ждут губернатора Игоря Руденю, с него - осмотр выставки и приветственное слово на пленарке.

В ожидании пресс-подхода мой взгляд падает на чудо-аппарат - прозрачный ящик, из которого торчат трубочки, опущенные в разные напитки.

- А что это? - интересуюсь у ребят неподалёку. Они из Москвы, а этот аппарат - их творение под названием Liquid studio Moscow - умеет готовить коктейли в цвет настроения!

- Ну-ка, я хочу такой коктейль.

- У нас безалкогольные, - предупреждают они.

- Не проблема, - парирую я.

К моему лицу подносят планшет: там отображается моя фотка, она сканируется программой. - Так, у нас сегодня веселое настроение, - заключает молодой человек. В аппарате что-то булькает, урчит, по трубочкам в недра аппарата начинают затекать напитки из бутылочек. Вуаля!

- Ваш цвет настроения оранжевый! - в стаканчик с розовым напитком, похожим на порошковый из 90-х, мне бросают три кубика льда. Вот прям молодцы, ребята! Разбавили серьезную повестку форума.

Приезжает губернатор, под камеры рассказывает о важности мероприятия, проходим в зал. Зал полон, стоят в проходах. Игорь Руденя приветствует собравшихся со сцены.

- Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, строительство, дорожное хозяйство. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере.

В заключение, заметив в зале много молодежи, говорит, что, раз много молодых людей интересуются информационными технологиями и диджтл, то руководство региона надеется и на улучшение демографии. Но тут тонкий нюанс: чтобы делать детей, надо выйти из сетей и онлайна. А это совсем другая история.

Впереди у форумчан работа в секциях «Тренды цифровизации» и «IT-компании будущего». На площадке «Новое IT-поколение» хедхантеры*** расскажут о том, какие навыки необходимо развивать, чтобы быть востребованным на рынке труда. А представители образовательных учреждений - как учить будущих гениев. Во второй день форума на площадке «Цифрограм» поговорят об искусственном интеллекте, блокчейне***, машинном чтении и пр.

* Цифровой день.

** Цифровая технология.

*** Охотники за головами, здесь - представители кадровых агентств.

**** Распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу.

Приветственное слово губернатора.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Цвет настроения- рыжий.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В кулуарах форума.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На перекус- плюшки.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА