2019-09-26T14:42:11+03:00
Общество

Погода в Твери поддержит начало отопительного сезона потеплением

Холода отступают, и мы возвращаемся к климатической норме
Виктория ТУШКОВА
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Прекрасная золотая осень пришла в Тверскую область. Конечно, немного дождит, но как без этого?Прекрасная золотая осень пришла в Тверскую область. Конечно, немного дождит, но как без этого?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У природы есть чувство юмора: как только включают батареи, тут же теплеет за окном. Так, похоже, сложится и в этот раз. В субботу будет сухо, но ещё немного прохладно: +9. А уже с воскресенья к нам начнёт подбираться очередной циклон. Ветер, сменивший западное направление на южное, пригонит тёплый воздух, правда, в довесок к нему ещё и новую порцию дождей.

- Температура начнёт повышаться, возвращаясь к климатической норме: в воскресенье +10, в понедельник +13, во вторник до +16 градусов, - сообщила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но атмосферное давление с воскресенья будет падать, и ко вторнику ожидается всего 731 мм рт. ст.

Так что начало рабочей недели выдастся тёплым, но ветреным и сырым. Виноватый в этом циклон отступит уже где-то в среду, и во второй половине недели у нас есть шанс увидеть солнце. А пока готовьте зонты и непромокаемую обувь.

Кстати, даже если ваша обувь изготовлена из качественной кожи, ей понадобится дополнительная защита от влаги и грязи. Специальных средств для этого в магазинах сегодня предостаточно. Главное - прочитайте внимательно аннотацию и выберите средство, подходящее именно для того типа кожи, из которого сделана ваша обувь.

Хотите сэкономить, не доверяете производителям или являетесь поклонником всего натурального? Вот вам пара рецептов, как изготовить защитную пропитку для кожи самостоятельно.

Самое элементарное - обработать ботинки или сапоги касторовым маслом. Особое внимание уделите швам. А вот рецепт посложнее: смешайте половину столовой ложки скипидара, 4 чайные ложки льняного масла и рыбьего жира. Либо: чайную ложку парафина (воска) и чайную ложку льняного масла.

Только помните: эти рецепты подходят для гладкой кожи. Если же вы и в дождь не желаете расставаться с любимой замшей, тут вам помогут только специальные средства промышленного производства.

И кстати, любое средство, прежде чем наносить на обувь, опробуйте на незаметных местах, чтобы потом не сожалеть о случившемся.

А ещё, быть может вы не знали или позабыли, но эффективно сушит промокшую обувь обычная газета. Или какая-то другая тонкая бумага, хорошо впитывающая воду. Просто разотрите её в ладонях и затолкайте в промокший ботинок, да немного утрамбуйте. Через полчаса-час вы удивитесь, насколько суше стала обувь. Скоро вновь можно будет собираться на улицу, ведь там наступила прекрасная пора золотой осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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