Тверская область попала на 58-е место рейтинга роста заработных плат

Тверская область заняла 58-е место в рейтинге субъектов РФ по росту средней заработной платы за первое полугодие 2019 года. В список вошли все регионы страны и три города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - всего 85 субъектов.

Зарплаты тверичан выросли на 6,3%

На первое место авторы исследования, аналитики агентства «РИА Рейтинг», поместили Костромскую область. За полгода зарплаты там выросли на 14,7%, при этом средняя зарплата в регионе составила 26 900 рублей. Немного медленнее растут заработки жителей Тывы и Магаданской области, их полугодовой рост составил 12,4% (34 034 руб.) и 11,6% (77 839 руб.) соответственно.

Аутсайдер - Ямало-Ненецкий АО. За первое полугодие 2019-го рост зарплат там составил всего 2,3%, зато величина среднего заработка заставит завидовать жителей большинства регионов страны - 90 369 руб. Второй с конца - Санкт-Петербург. Средняя зарплата петербуржца в первом полугодии выросла на 3,2% и составила 53 538 руб. Замыкает тройку отстающих Северная Осетия - 3,5% (24 222 руб.).

Тверской области 58-е место обеспечил рост средних заработков на 6,3% за полгода. За зарплату жителя Верхневолжья составители взяли сумму в 28 119 руб. Это наш средний заработок по данным статистики Росстата за вычетом 13% НДФЛ (налога на доходы физических лиц), который мы отдаём государству с каждой получки.

Позволить себе можем не так много

Интересно, что проанализировали исследователи не только рост средних зарплат за шесть месяцев, но и покупательную способность населения. Для этого они вычислили, сколько фиксированных наборов товаров и услуг может позволить себе купить обладатель среднестатистической зарплаты в каждом регионе.

Фиксированный набор товаров и услуг - некая условная корзина, в которую входят продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги, всего 83 наименования. Стоимость этой корзины рассчитывается для каждого субъекта страны и служит, в первую очередь, как раз для подобных межрегиональных сравнений.

Итак, житель Тверской области в среднем может позволить себе купить 1,86 фиксированного набора. А вот в Ямало-Ненецком АО, аутсайдере списка, со средней зарплатой можно «потянуть» более четырёх с половиной таких наборов. И, если бы регионы ранжировались по параметру покупательной способности, то с последнего места ямальцы переместились бы прямиком на первое. А позиция Тверской области изменилось бы несущественно: мы заняли бы 54-е место.

Костромская область (лидер рейтинга роста зарплат) в ранжировании по покупательной способности заняла бы 48-ю строчку рейтинга, оказавшись всего на шесть пунктов выше, чем Верхневолжье. На среднюю зарплату жителя Костромской области можно купить 1,93 фиксированного набора.

Но, отметим, от средних по стране показателей Тверская область отстаёт довольно существенно. В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированного набора. Кроме Тверской области в число регионов, где соотношение заработной платы и стоимости потребительских товаров и услуг ниже двух, попали Чечня, Ивановская область, Северная Осетия и ещё около десяти субъектов.

А как у соседей?

Что до наших ближайших соседей, то наиболее завидная ситуация у Московской и Вологодской областей. Жители Подмосковья на свои зарплаты могут позволить себе 2,69 фиксированного набора при зарплате в 47 131 руб. За полгода их заработки выросли на 7,2%. Это 28-я строчка рейтинга роста зарплат и 12-я позиция в ранжировании по покупательной способности.

Рост зарплат вологодчан составил 8,4%. Средняя зарплата в Вологодской области - 33 336 руб., на неё можно купить 2,13 фиксированного набора. Вологодская область на 16-м месте по темпу роста зарплат и на 37-м по покупательной способности.

Зарплаты псковитян за полугодие показали неплохой рост - 9,3%. При этом они всё ещё очень невысоки: 24 794 руб. Купить на такую зарплату можно всего 1,64 фиксированного набора. Псковская область попала на 8-ю строчку рейтинга роста зарплат, но всего на 78-ю в рейтинге покупательной способности.

В Ярославле на среднюю зарплату в 30 139 руб. можно купить 1,96 набора. Выросли за полгода заработки ярославцев на 5,1%. По темпам роста заработков жители Ярославля находятся на 71-й позиции, а по покупательной способности населения - на 46-й.

Ну и новгородские зарплаты прибавили всего 4,5% за полгода. Величина среднего заработка здесь немного ниже тверских зарплат - 27 147 руб. А вот купить на эту сумму можно ровно столько же, сколько у нас: 1,86 фиксированного набора. В рейтинге роста зарплат у Новгородской области 77-я строчка, а в списке покупательной способности регион попал на 55-ю позицию.