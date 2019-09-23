Оленинский район: все идёт по плану

У Олега Дубова есть чему поучиться верхневолжским чиновникам и управленцам. Во-первых, колоссальный опыт - у руля района он с 1996 года, во-вторых, грамотно рулит: под зиму у него неотремонтированная коммуналка не уходит, дороги мостит, ламповое освещение на светодиодное на улицах меняет. И вообще человек он, идущий в ногу со временем: страстный любитель диджтл-технологий, интернета, соцсетей. В них, кстати, он находится онлайн и не видит в этом ничего плохого. С соцсетей мы и начали наш разговор.

- На вашей странице в соцсети вся жизнь района как на ладони. Люди могут с вами пообщаться вживую, мгновенно получить ответ. Это здорово! Но есть и хейтеры... Не подрывает ли это силы?

- Современная жизнь без соцсетей невозможна. И если Фейсбук - больше информационная площадка, политическая трибуна, то ВКонтакте (где находятся большинство оленинцев) - рабочий инструмент. И я, и замы (у нас достаточно молодой состав команды) там имеем свои аккаунты, постоянно присутствуем. Так гораздо удобнее реагировать на обращения жителей. В нашем районном паблике есть рубрика «Вопросы главе района». Люди туда пишут, мы оперативно решаем проблемы. Конечно, есть и продуманный, организованный троллинг в одной из групп. До местных выборов ведь совсем немного времени. Мы знаем, что те, кто пишет гадости в интернете, - на зарплате, их наняли. Кто? Мы знаем фамилии. Все понимают, что эти люди пишут гадости за деньги. Многие авторы таких текстов находятся за пределами Оленинского района.

- Какова цена вопроса?

- Люди вкладываются... Это не за копейки.

- Паблик в ВК «Наш дом Оленино», там 1,5 тысячи вопросов. Вот Валерий Макаров спрашивает о газификации района: когда? Дайте более подробную информацию.

- Сейчас идут подвижки в деле газификации района. Но это вопрос уровня региональной, а не местной власти. Надежда есть: идёт перепроектирование магистрального газопровода. Газ может прийти к нам в 2022-2023 годы, надеюсь.

- 185 км от Твери до Оленино. Вы сейчас по этим километрам к нам добирались. Как вам состояние дорог?

- Это тот результат, за который мне не стыдно. Мы за три года переложили почти все асфальтовые дороги в Оленино - это 10 км, или 80% дорог поселка с твердым покрытием. Покрыли асфальтом и некоторые грунтовые дороги (около двух километров). Благоустроены 20 дворовых территорий. Это 50 млн рублей за три года. Конечно, при софинансировании: 40 млн дал областной бюджет. Проблему дорог в поселке сняли. В Мирном - это второй по численности населенный пункт района - по половине посёлка идет региональная дорога, ее реконструировали в 2016 году. Весь остальной поселок Мирный будет приведен в порядок в 2020 году – уже готова проектно-сметная документация по ремонту дорог. Там же, в Мирном, по нацпроекту сейчас строится мост – это была еще одна очень острая проблема на территории, которую мы решали при личном участии губернатора.

- В прошлом году на всю страну шумела история с открытием фонаря в Холмеце. Кто-то смеялся над тем, что открытие фонаря на селе - праздник. Вы не побоялись и в эфире федерального канала отстояли свою точку зрения: да, это праздник для селян. Как сейчас дела с освещением улиц района?

- Мы за год и месяц (с июня 2018-го по июль 2019-го) провели модернизацию уличного освещения всего района: установили более 800 светодиодных фонарей. Холмец - один из эпизодов. Мы заменили уличное освещение в Оленино и Мирном, а за счет полученной экономии электроэнергии восстановили его в 19 населенных пунктах, где улицы не освещались очень много лет. Сегодня Оленинский район первый в области, на 100% перешедший на светодиодное освещение, которое позволяет экономить энергию в разы.

- Объем сэкономленных денег?

- По поселкам Оленино и Мирный это 1,5 млн рублей экономии в год. Экономия будет накапливаться, ведь тарифы растут.

- Поговорим о Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Недавно у вас прошла серия мероприятий по открытию объектов этой программы...

- ППМИ - это лучшая программа для села, самая востребованная. И на региональном уровне она хорошо разработана. Здесь жители сами решают, что им нужно сделать на своей территории. За счет этого облагораживаются сельские территории. По три-четыре объекта есть в каждой из деревень с населением от 100 человек. Вот сейчас проблемы во многих районах с площадками для мусора. На следующий год, как я знаю, два поселения хотят заявиться на обустройство этих площадок при софинансировании. Может быть, таких заявок будет больше. ППМИ - лучший способ привлечь деньги на развитие территории, причём жители для участия в проекте на селе должны собрать всего 5 процентов от стоимости проекта. 10 процентов выделяет местный бюджет, 85 – областной. Благодаря этой программе приведены в порядок многие водокачки, велась модернизация освещения, появился целый ряд благоустроенных зон отдыха. Всего с 2013 по 2019 годы в Оленинском районе реализовано 56 проектов ППМИ, это один из лучших показателей в Тверской области.

- Как у вас с капремонтом жилья?

- Здесь опыт нашего района уникален. Когда мы поняли всю «красоту» закона о капремонте, решили не иметь дела с региональным оператором и «общим котлом». Все деньги оленинцев находятся в районе, на спецсчетах всех 96 многоквартирных домов, и все эти «чудеса» с Фондом капремонта нас не касаются. Наш район – единственный, где введены свои, местные дотации на капремонт. Где не хватает средств спецсчета и дотации, мы авансируем ТСЖ – а они рассчитываются с бюджетом из своих будущих платежей.

- Риска нет?

- Нет: районное финуправление и управление ЖКХ все контролируют.

С 2016 года у нас все дома прошли через программу капремонта, некоторые из них по два-три раза. В этом году перекрыты все плоские крыши - четыре больших пятиэтажных дома. В нескольких домах прошел ремонт фундаментов, водопровода, канализации. Всего за этот год отремонтированы 12 домов, на будущий год запланированы 15. У нас существуют свои расценки на проведение работ, они в 2-2,5 раза ниже, чем у регионального оператора. Мы помогаем ТСЖ найти подрядчика, провести приемку. Значительную часть работ, конечно, проводят наши МУПы.

- Вернемся к благоустройству дорог и дворов. У нас в Твери с этим большие проблемы - под зиму котлованы уходят.

- В этом году, как обычно, мы провели все конкурсы в марте. Подрядчик вышел на объекты с 9 апреля. К Дню района, 6 июля, работы были завершены. Нужно четко все планировать. Минтранс сейчас работает очень хорошо, все суммы финансирования доводит заранее. Вот у нас 22 млн рублей на дороги на следующий год, о чем мы знаем с июля. Делаем сметы, корректируем. Спланировать работы и объявить конкурсы вовремя - это не проблема, ничего сложного здесь нет.

- 6 июля в Оленино была освящена часовня Св. Георгия Победоносца. Теперь это новая достопримечательность посёлка. Возвели всего за два месяца! Кому так быстро удалось сделать?

- Большой вклад в строительство часовни внесли частные благотворители. Гаджамусаев Гаджи Алиевич поддержал проект, оказал очень серьезную финансовую помощь. Веремеенко Сергей Алексеевич, наш депутат Государственной думы, оказал очень большую всестороннюю поддержку. Он подарил нам проект, иконы, помогал на этапе строительства. Территорию вокруг часовни благоустраивали уже за счет района, организацией строительства занимался лично я. Строители работали на совесть: дело благое. 15 апреля была закладка часовни, 6 июля ее освятили (это в связи с Днем района – а так она была готова чуть раньше)... Теперь это жемчужина Оленино, одно из самых красивых и узнаваемых мест поселка.

- Сейчас в интернете бушует скандал из-за закрытия Холминской школы. Закрытие было вынужденным?

- Ситуация банальна. Мы стараемся сохранить все сельские школы - их у нас до 1 сентября этого года было 19. Но, к сожалению, демография на селе имеет отрицательную тенденцию. В какой-то момент школа стала нежизнеспособной: 4 ученика, 2 учителя, которым необходимо преподавать 15 предметов. Сейчас перевели всех детей в Оленинскую основную школу, одну из лучших в районе. В соцсетях шум подняли люди, которые специально решили политизировать ситуацию и создать себе личный пиар. Все понимали, что 1 сентября школа не откроется: там и некого учить, и некому. Родители оказались разумнее, спокойно отреагировали. Детям предоставлен подвоз в Оленино и обратно – это всего 6 километров, совсем рядом. Там активные, хорошие педагоги, отличная материальная база, продленка. У родителей и детей вопросов нет. Вопросы только у группы людей, которые за счет детей, за счет своих земляков начинают грязную предвыборную кампанию.

- У вас активная партийная жизнь, есть местные партийные проекты «Единой России». Расскажите об их реализации.

- Надо понимать, что партийные проекты - это решение самых значимых проблем района, о которых говорилось в период выборов в программе местного отделения партии. Первое - дороги. Считаю, что этот партийный проект выполнен на «пять с плюсом». У нас впереди 2020 год, за который мы тоже много сделаем. Завершился партийный проект по модернизации уличного освещения - оно появилось там, где его не было четверть века. Следующий партийный проект (на самом деле - первый и главный) - выполнение наказов избирателей. Это те наказы, которые наши кандидаты собирают в предвыборный период. Тут выполнение почти на сто процентов. Очень популярен у наших селян партийный проект «Год поселения». Его суть такова: каждое поселение получает 2,5 миллиона рублей плюсом к своему обычному бюджету и само определяет, на какие направления потратить эти средства. Проект действует с 2010 года. Многое удается сделать. Например, 2019-й – Год Молодотудского поселения. В Молодотудском ДК, а это огромное здание, поменяли крышу. В том же поселении, в д. Отрадное, - водонапорную башню. По партийному проекту «Сельский водопровод» мы своими силами меняем по 5 км сельских водопроводных сетей в год. Еще один партийный проект – капремонт жилья, о котором мы уже говорили.

Чем важны партийные проекты. Это главный и самый реальный способ для партии, победившей на выборах, выполнить свою предвыборную программу, за которую голосовало население. При формировании бюджета именно партийные проекты пользуются абсолютным приоритетом, а их исполнение – обязательный вопрос на каждой районной партконференции «Единой России». Таким образом, должностные лица района работают под руководством выдвинувшей их партии при наличии реального партийного контроля. Так и должно быть.

- Как входите в отопительный сезон?

- Отопительный сезон начинается у нас с 25 сентября. Длится по 30 апреля. Район полностью готов. Распоряжение подписано. Мы уже три года участвуем в областной программе модернизации теплоэнергетики. Утеплено современными энергоэффективными материалами около 70% поселковых теплосетей – а это экономия тепла и, соответственно, дорогостоящего угля. В этом году по программе было два объекта – мы продолжили работу по теплосетям и заменили аварийную трубу в одной из котельных.

- 6 сентября вы внесли в ЗС проект закона о создании Оленинского муниципального округа. Как известно, эта инициатива была поддержана Собранием депутатов района и поселений. До конца года ожидается принятие закона. Вопрос: почему вы считаете это важным? Какие перспективы у района? Как это отразится на жителях района?

- В мае вступили в силу поправки к федеральному закону, которые позволили создавать муниципальные округа. Раньше это было невозможно. Мы можем вернуться к нормальной системе управления, какой она была до 2006 года - а она была эффективнее. Потом было искусственное разделение на район и поселения. Поселение - это формально полностью независимая структура власти. У них денег нет, ресурсов нет, но они независимые. Депутатский корпус был искусственно раздут. Вот в Твери 500 тыс. населения и 33 депутата, в Москве на 15 миллионов – 45 депутатов, а в Оленинском районе - 11 тыс. жителей и 94 депутата. Это ненормально. Самое главное –муниципальный округ позволит восстановить единый бюджет. Оттого, что наш не самый богатый бюджет распилили на восемь частей (район и семь поселений), богаче никто не стал. Все стали беднее. Сегодняшние главы поселений - самые активные сторонники создания муниципального округа. Сельским жителям не надо будет ездить в Оленино: главы поселений будут представителями главы округа на территории. Единая вертикаль власти создаст больше порядка. Не сомневаюсь, что ЗС пойдет нам навстречу при рассмотрении законопроекта. К новому году закон об округе будет. В 2020 году пройдут выборы Думы Оленинского муниципального округа, которая изберет главу. До 2021 года - переходный период. Будет принят Устав, другие нормативные акты. С 2021 года начнем жить по-новому, с единым бюджетом и единой системой местной власти.

- Расскажите подробнее об успехе вашей замечательной юношеской команды КВН.

- Две команды - «BlackFriday» и «DoubleKids» - вышли в финал областного КВН. В финале оленинцы играют часто, но чтоб две команды сразу выходили и боролись между собой - такого никогда не было! Тем более что сам финал проходил в Оленино, и понятен интерес к нему болельщиков и любителей этой игры. В итоге оленинцы после долгого перерыва вернули в район чемпионский титул, и теперь мы - пятикратные чемпионы области. Команда «BlackFriday», победившая в финале, завоевала право участвовать в российском фестивале КВН в Анапе. Недавно ребята оттуда вернулись, у них масса положительных эмоций! Привезли диплом, подписанный Александром Масляковым, много фотографий с командами высшей лиги. Приятно, что маленькое Оленино вошло в число лучших юниорских команд нашей страны. Играли за всю Тверскую область. Есть куда расти и к чему стремиться!