2019-09-23T13:18:27+03:00
Конкурсы и тесты

Положение о конкурсе «Преобразись к Дню учителя!»

Конкурс "КП"-Тверь: «Преобразись к Дню учителя!»
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конкурс "КП"-Тверь: «Преобразись к Дню учителя!»

1. Конкурс - соревнование между физическими лицами, которые являются посетителями сайта tver.kp.ru. Конкурс проводится на сайте «Комсомольская правда» в сроки, указанные в п. 2 настоящих Правил (далее - Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 23 сентября по 01 октября 2019 года. До 01 октября 2019 года Организатор принимает конкурсные фотографии в школьном интерьере. 01 октября 2019 года все конкурсные фотографии публикуются на сайте tver.kp.ru. Голосование проходит в срок с 01 октября по 04 октября 2019 года. Результаты Конкурса подводятся 04 октября 2019 года.

3. В Конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие возраста 18 лет, проживающие в Твери и Тверской области.

4. Задание Конкурса: прислать Организатору фото учителя в школьном интерьере на электронный адрес: konkurs@kptver.ru

5. Определение победителей. В сроки, указанные в п. 2. Правил, Организатор определяет победителя с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих Правил. Победителями признается участник, набравший наибольшее количество голосов посредством голосования на сайте tver.kp.ru. Итоги Конкурса и имена победителей публикуются на сайте tver.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих Правил. Организатор уведомляет участников Конкурса о присуждении им приза путем публикации соответствующего информационного сообщения.

6. Призовой фонд Конкурса (далее - Приз): фотоотчет о победителе конкурса на сайте tver.kp.ru и в соцсетях. Количество призов – 1 (один) сертификат от партнёра конкурса.

7. Вручение Приза осуществляется организатором конкурса «КП»-Тверь» (Тверь, улица Озерная, 11А. Телефон (84822) 33-93-63. Время и место вручения обговаривается с победителями индивидуально. Согласно настоящим Правилам, выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не производится. В случае отказа победителей Конкурса от получения Приза победители Конкурса теряют право требования Приза от Организатора Конкурса. С момента получения Приза участники Конкурса несут риски его случайной утери или порчи.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены с настоящими Правилами и тем самым выражают свое полное согласие с настоящими Правилами. Участники Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.

8.4. Участвуя в Конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

8.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

8.6. Организатор обязуется:

8.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.

8.6.2. Выдать Приз участникам, признанными победителями Конкурса.

8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза победителям в случае нарушения ими положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Не востребованные в течение 1 (одного) календарного дня после периода вручения призов Призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Найдем «Ключевое слово»!
Федеральное агентство по делам национальностей и «Комсомольская правда» объявляют о начале приема заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России
Любишь поезда? Пройди тест: "Кто ты на железной дороге?»
Многие из нас в детстве мечтали стать машинистами или проводниками. Скорость, мерный стук колес, дальние города - сплошная романтика. Этот тест покажет, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет на самом деле
Подведены итоги конкурса имени Василия Пескова «Окно в природу» 2018
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин и вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов наградили победителей и призеров III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ имени Василия Пескова «Окно в природу»
Новости 24
В Тверской области появился спортивный маршрут для пенсионеров
В Тверской области предприниматель устроил вдоль дороги склад лесоматериалов
На Театральной площади в Твери произошло ДТП
Безработный житель Тверской области обокрал дачу москвички
Тверские следователи закрыли дело об убийстве певца Михаила Круга
Более 60 тысяч электронных больничных выдано в Тверской области
Житель Тверской области хранил большую партию наркотиков для личного употребления
Тверь присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
В Твери пьяная автоледи на легковушке протаранила дерево
Поезда из Твери до Москвы идут с опозданием
Здание нового детского сада в микрорайоне "Южный" в Твери почти готово
В Тверской области горела лесная подстилка
Неопытный водитель попал в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области прошел сильный град
В жутком ДТП в Тверской области заживо сгорели два водителя
Москвич пытался покинуть Тверскую область на чужом автомобиле
Свидетели по делу министра Тверской области Виктора Шафороста в суд приходить не хотят
У тверского следкома сменился руководитель
В Тверской области водитель на легковушке протаранил грузовик
Медвежата Маша и Миша отправились на родину в вологодские леса
Тверские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце
В Твери девушка, перебегая дорогу, попала под два автомобиля
Житель Твери украл с территории предприятия пять чугунных батарей
"Кросс нации" в Тверской области бежали через лес
У автовокзала в Твери семилетний мальчик попал под машину
Злоумышленник спилил трос и украл велосипед в Тверской области