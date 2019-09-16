Любовь с первого спектакля: Тверь и Барнаул обменялись театрами в рамках Больших гастролей

- Обменные гастроли – это прекрасно. Они дают возможность увидеть страну, побывать в разных театрах. Отлично, что этот проект существует. И, хочется верить, что после Года театра он также будет жить. Потому что гастроли – это здорово!

Именно с этих слов заместителя директора по творческих вопросам Ларисы Запковой и началось знакомство с труппой Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина в гостиной Театра драмы Твери.

Напомним, в рамках Больших гастролей, проекта министерства культуры, Тверь с двумя спектаклями посетили гости из Барнаула. Тверская же труппа, напротив, уехала на Алтай. Точнее, улетела. Путь до Барнаула неблизкий – на самолете. А вот декорации добираются путем наземным. Груженые фуры из обоих городов выехали за неделю до запланированных дат.

Спектакли же начались практически сразу, с разницей в один день.

В Твери привезли – комедии «Эти свободные бабочки» Л. Герша и «Два ангела, четыре человека» В. Шендеровича.

Барнаульцы же увидели - комедии Ф. Вебера «Ужин дураков» и «Энергичные люди» В.Шукшина.

Надо сказать, что Алтайский краевой театр принимает участие в этой программе Больших гастролей уже третий раз. До этого артисты побывали в Челябинске, в Кемерово и вот, наконец, Тверь. Для обоих городов это стало первым знакомством. Но каким!

Во время интервью с труппой за час до первого спектакля журналисты пожелали актерам:

- Зритель у нас осторожный, очень любит свой театр, а потому к гостям поначалу приглядывается. Мы желаем вам, чтобы этот контакт произошел как можно быстрее и тверской зритель вас принял и полюбил.

На что Лариса Запкова ответила с улыбкой:

- Нам, конечно волнительно и даже немного страшно. Тем более, что оба спектакля в нашем театре были созданы для экспериментальной сцены. Но наши артисты - молодцы. Они умеют влюбить в себя.

И так действительно случилось…

Знакомство с труппой началось с приятной встречи в гостиной Театра драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

«СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» - ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ

Даже через несколько дней после гастролей я поймала себя на том, что вспоминая постановку «Эти свободные бабочки», я улыбаюсь… И дело здесь не только в притягательности актрисы Татьяны Данильченко, весь спектакль восхищавшей своими безупречно стройными ногами, но и в каком-то удивительном очаровании и теплоте того, что происходило на сцене…

Да, это комедия, пусть и социальная, да, текст Герша прекрасен. Но важна и подача. Я долго не могла подобрать слово, которое бы охарактеризовало всё и сразу. Нашла. В игре барнаульских актеров не было надрыва… Было как-то легко: легко смотреть, легко чувствовать, легко понимать и сопереживать, даже когда речь шла о сложных жизненных ситуациях.

Возможно, эта легкость была связана с тем, что данный спектакль для барнаульцев означает любовь в квадрате.

- На нашей сцене «Бабочки» идут уже пять лет, и всё это время он очень популярен у зрителей. Что касается меня, то, благодаря «Бабочкам» я встретил свою будущую жену. Пять лет она была моей одногрупницей по учебе, но когда мы стали репетировать спектакль, то неожиданно появилось чувство. В результате мы женаты вот уже три года, а недавно у нас родился сын, - поделился личным исполнитель главной роли Дмитрий Плеханов. –

Кстати, очаровательную Татьяну Данильченко на роль пригласили совсем недавно. И тверские гастроли для нее стали символичными, ведь здесь состоялась её премьера.

«Эти свободные бабочки»Фото: Ирина ТАРАСОВА

АНГЕЛЫ И ЛЮДИ

Сюжет второго спектакля, в общем-то, не нов. О том, что ангелы спускаются с небес и наблюдают за нашей жизнью, а порой и вершат над нами суд, писали многие авторы. Вспомним хотя бы Чарльза Диккенса с его жадным скрягой Эбенезером Скруджем («Рождественская песнь в прозе»), к которому поочередно пришли три ангела (духа) Рождества и дали ему шанс пересмотреть свою жизнь.

«Два ангела, четыре человека» в принципе о том же. Хотя гениальный Шендерович действие перенес в наш мир со всеми его заботами и социальными проблемами. И в этом её прелесть.

А потому ангелы в тот вечер в Театре драмы находились среди нас. В прямом смысле. Они угрожали, призывали к совести, буквально требовали раскаяния за все проступки. А потом, словно устав от обязанностей, ходили в домашних тапках и халате, жарили яичницу, распивали алкоголь и, наконец, сами раскаивались.

Иногда к людям спускаются ангелыФото: Ирина ТАРАСОВА

И опять же всё было легко... Несмотря на то, что на сцене шла речь о смерти и о переходе. О том, что жизнь в целом не удалась. О том, что так много не успел и уже не успеешь, потому что наступил тот самый, настоящий конец. Возможно, именно от этого осознания у главного героя и наступает перерождение, а с ним появляется и шанс остаться на земле, чтобы жить дальше.

«Два ангела, четыре человека» - это не спектакль-действие. В нем мало актеров - по сути, это диалог. В нем мало движения - всё в пределах одной квартиры. Но от этого ограничения он лишь становится более концентрированным. Эдакая сжатая Вселенная. Удержать внимание зрителя в таком пространстве непросто. Но Эдуард Тимошенко (играет ангела) и Антон Кирков (играет человека) справляются. Причем вот уже в 110-ый раз. Эта постановка одна из самых любимых в Барнауле. По достоинству её оценили и в Твери.

«Два ангела, четыре человека»Фото: Ирина ТАРАСОВА

БРАВО!

Мне посчастливилось не только познакомиться с труппой, но и побывать на двух спектаклях барнаульцев. И скажу, что со второго зрители уходили в легком замешательстве. Не верилось, что яркое знакомство с прекрасным театром уже подошло к концу. А потому обсуждать постановку и все гастроли в целом начали уже в зале. Уловила я и сожаление, что наряду с представленным в Твери, не удалось увидеть что-то из классики: «Если такие спектакли были настолько хороши, то интересно, какая у них классика?! Это было бы любопытно».

Явно было одно, знакомство с новым театром вылилось в любовь, причем с первого спектакля. Яркие актеры, удивительно «близкая» (во всех смыслах) к зрителю игра, легкий юмор и мощная отдача нам, в зал, своего таланта.

Барнаул, спасибо! Алтайский краевой театр, браво! Надеемся, что мы еще встретимся!

«Эти свободные бабочки»Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Эти свободные бабочки»Фото: Ирина ТАРАСОВА