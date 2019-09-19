Персонал Калининской АЭС отработал действия в ходе плановой противоаварийной тренировки

В тренировке приняли участие более 170 работников из 14-ти подразделений атомной станции.

Основной целью учений стала проверка готовности защитных сооружений к укрытию персонала, а также отработка практических навыков работников по укрытию в защитных сооружениях, применению СИЗ и проверка готовности к реализации плана эвакуации с территории промплощадки в случае нештатной ситуации.

Как отметил по итогам прошедшей тренировки заместитель главного инженера по радиационной защите Калининской АЭС Юрий Мамонтов, основные цели тренировки были достигнуты. «Персонал с поставленными задачами справился успешно», - подчеркнул Ю.Мамонтов.

Противоаварийные тренировки проводятся регулярно на каждой из российских АЭС и являются одной из наиболее эффективных форм обучения, в ходе которого отрабатываются практические действия персонала в условиях нештатной ситуации.

Кроме того, в ходе таких мероприятий осуществляется проверка готовности дежурно-диспетчерской службы, каналов связи и системы оповещения.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.