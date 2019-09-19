«Беги, Веничка, беги!»: Тверской ТЮЗ представил премьеру «Москва-Петушки»

Книги, как и люди, появляются в жизни неслучайно. Это как с «Евангелие»: в детстве - непонятно, в молодости - скучно, а потом вдруг кажется, что становится поздно, потому как начинает требовать душа.

Именно так у меня и вышло с поэмой «Москва-Петушки». В студенческое время читать, как тогда казалось, про рефлексирующего алкоголика, не хотелось, а позже как-то не довелось. Вдохновила грядущая премьера в Тверском театре юного зрителя (21 и 22 сентября - Ред.). Как можно идти на спектакль, даже не имея представления о том, что увидишь...

Наверное, я нарушила все мыслимые и немыслимые законы поэмы. Но «Москва-Петушки» я раскрыла в одной из тверских пекарен за чашкой далеко не отечественного американо. Однако на очередной строчке про страдающего Веничку вдруг поняла, что уже несколько минут из радио лично мне в ухо орет оглушительный Лепс: "В тебе больше нет хмеля и крепость твоя не та!.." Вздрогнув и сочтя это знаком от самого автора книги, дочитывала я её уже дома за стаканчиком того, что полагается.

АЖИОТАЖ НА ВЕНИЧКУ

Как только ТЮЗ открыл кассу для продажи билетов на спектакли нового сезона, одними из первых исчезли билеты на «Москва-Петушки». Чему надо сказать все удивились, а потом и расстроились. Особенно, когда подошло время к самой премьере – 21 и 22 сентября.

Теперь уже сложно сказать, что тому способствовало: всегда чем-то удивляющий ТЮЗ, романтика некогда запрещенной книги или двойная премьера Сергея Зюзина, который выступил на этот раз не только в качестве актера, но и одного из режиссеров-постановщиков.

А потому, когда появилась возможность увидеть хотя бы репетицию спектакля, я, не задумываясь, сказала «да!».

И НЕМЕДЛЕННО ВЫПИЛ…

- Вспышки, пожалуйста, выключите у фотоаппаратов, - действие спектакля идет в полутьме, - заботливо предупредили журналистов перед просмотром.

Мы тут же послушно переводим камеры в режим полутьмы, а спустя несколько секунд погружаемся в неё и сами. А точнее, в мир главного героя, который, находясь в вечном поиске себя-алкоголя-Кремля-Петушков, даже до последнего добраться не силах.

О чем спектакль? Оказалось, не об алкоголе, хотя эта тема и основная, и даже не о неудачнике-алкоголике, хотя и о нём тоже. Наверное, всё-таки о человеке и его душе. Когда поиск Кремля ассоциируется с поиском самого себя, а желание попасть в конечную точку с по-детски сахарным названием «Петушки» видится, как надежда на свой собственный рай.

После такого открытия становится почему-то очень больно, до щемящей, вытягивающей все жилы, тяжести в груди. Кажется, будь ты волком, поднял бы голову и завыл в совершеннейшем отчаянии на луну. А вместо этого тихонько плачешь и украдкой вытираешь слезы, чтоб никто не заметил.

Чемодан с бутылками - вместо любимой женщины. Гроб - вместо скамейки в электричке. Чучела, набитые сеном, - вместо близких и друзей. Но Веничка не догадывается об этом. Он пьет, чтобы очнуться, выйти из забытья, но только глубже погружается в него.

Лишь нам, зрителям позволено увидеть реальность со стороны. А после этого выбрать – осудить его или посочувствовать.

РУССКИЙ ФОРРЕСТ ГАМП ИЛИ КОНЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

И вот здесь всё оказалось не так-то просто. Поэтому договариваемся с Сергеем Зюзиным о встрече. Беседовать о спектакле продолжаем в эфире радио «Комсомольская правда».

- Сколько времени прошло от замысла до результата?

- Как и любая работа, это было непросто. Идея появилась в феврале. Потом родился эскиз, который поддержали в театре. Затем шла подробная работа над материалом, потом создание инсценировки. И только затем репетиции, которые шли вплоть до закрытия сезона и продолжились после отпуска.

- Почему ты выбрал именно это произведение?

- Все как-то случайно сошлось. Мне на день рождения подарили эту книгу, причем подарил коллега из театра – Александр Евгеньевич Евдокимов. Она у меня долго стояла на полке. И вот только я за нее взялся, как в театре объявили проект. И всё совпало. Чем книга меня зацепила? Своей актуальностью на сегодняшний день. По сути, если говорить о проблемах, то у нас мало что поменялось. Но человек все-таки остался человеком. И я захотел поговорить от лица этого человека. Понятно, что взгляд на многие проблемы идет через призму алкоголя. Но если читать между строк, то всё на самом деле глубже. Ведь есть же такая русская поговорка: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Иногда пьяный может быть смелее и свободнее в чем-то.

- Чем Веничка близок тебе?

- Наверное, бунтарским духом. Он не сидит, просто сложа руки. Он постоянно хочет, если не исправить, то разобраться в том, что происходит вокруг. Веничка Ерофеев на протяжении поэмы не только пытается добраться до Петушков. Он, как исследователь, пытается разобраться в каких-то вещах, в окружающей действительности. Да, он пьет, это его проклятие. Но одновременно это его дар. Дело не в количестве выпитого, а в том, что это для него открывает. У него нет дома, но он ему и не нужен. У него не та работа, какая ему нужна. И нужна ли она ему? Он свободен, но и несчастен.

- Как ты объяснишь ажиотаж с билетами?

- Может быть, люди ждали какого-то эпатажа.

- Каким стал самый неожиданный комментарий от зрителей?

- В соцсетях под моим постом о предстоящей премьере кто-то написал, что «опять про бухло». Меня это не то, чтобы оскорбило, но задело, что люди видят только эту сторону, «верхний пласт». На самом деле там все гораздо глубже, трагичнее, драматичнее.

- Мне кажется, Веничка Ерофеев это более сложный вариант Форреста Гампа. Если того двигала только фраза «Беги, Форрест, беги!», то у Венички целых три стадии: «Иди, Веничка, иди!», «Встань и иди, Веничка» и, наконец, «Беги, Веничка, беги!». Герой спектакля в вечном поиске, движении. Причем, к финалу он ускоряется.

- На мой взгляд – да. Именно путь мы и взяли за основу. На самом деле для моноспектакля это очень большое произведение и насыщенное: какие-то воспоминания, отсылки к проблемам - любви, одиночества, дружбы, свободы. И, естественно, сама проблема страсти к алкоголю. Конечно же, путь из Москвы в Петушки – это не просто путь. Мы для себя определили, что это побег, побег от действительности, от смерти в какую-то мифическую точку, в какой-то рай. По большому счету, мы все немножечко Венички. В финале, кстати, он говорит об этом: «Мы все пьяны, но только каждый по-своему». Единственное, у каждого своя стадия. Кто-то выпил больше, кто-то меньше. И мы все куда-то бежим, мы все стремимся к своим «Петушкам».

- Самый популярный вопрос у тех, кто читал это произведение – куда же в итоге попал Веничка? И самый популярный ответ – в рай.

- Мне кажется, что он попал в ад. А куда он может попасть после того, как прожил такую жизнь? Надо это понимать, более того, надо это признавать. Алкоголизм не красит человека, это болезнь. Поэтому тут все очевидно. Недаром, когда филологи разбирают это произведение, то Москву нередко тоже ассоциируют с адом. В нашей версии мы какой-то свет все же оставили.

- Если так, то можно ли этим спектаклем привлечь внимание к проблеме пьянства?

- Можно ли назвать этот спектаклем о вреде алкоголя? Да, можно, но это только вершина айсберга. На самом деле мы поднимаем большее количество проблем. И алкоголь – либо следствие этих проблем, либо причина.

- После премьерных показов ближайший спектакль назначен только на декабрь. Есть ли вероятность, что назначат дату пораньше? Об этом просят зрители.

- Мы все на это надеемся. Будет грустно сыграть два спектакля, а потом так долго ждать. Это как отказаться от новорожденного ребенка. Спектакль - живой организм и ему нужен зритель. Как говорит Веничка: «Я отдаю вам себя без остатка, а вы отдайте мне себя». Поэтому хочется верить, что показы будут проходить чаще.