Дума Твери увеличила дефицит бюджета на 288 миллионов рублей, дополнила Устав и не забыла о Золотой книге

Вы думаете, что городские депутаты не знают, что весь город перекопан, под свежеуложенным асфальтом трубы рвутся, часть Южного третью неделю без воды? Нет. Они про это знают и не боятся об этом говорить на заседаниях. Не боятся критиковать администрацию города, полагая, что у чиновников зарплаты огромные, а отдачи за эти деньги от них нет. Однако…

- Почему нельзя сразу было средства заложить? Что не знали, что денег хватит только на полгода освещения города? Не знали, что «ПАТП» надо субсидировать? - на докладчика по бюджетному вопросу начальника Департамента финансов горадминистрации Ольгу Слободу посыпались депутатские вопросы.

Но, она - закаленный боец. Держалась стойко.

Итак: 156,9 млн рублей нужно на уличное освещение, 16,8 млн пойдёт на проектную документацию нового детсада и школы в Южном, 90 млн рублей- на зарплату и налоги убыточного МУП «ПАТП-1», 9,7 млн рублей- на возмещение взносов на капремонт в доле муниципального собственника, 1,8 млн рублей на реконструкцию блока биоочистки очистных сооружений Твери. Дефицит планируют покрыть за счёт кредитов кредитных организаций и снятия денег с кое-каких других статей.

- Конечно, мы все хотим пить чистую воду, но у меня в квартире в Южном нет третью неделю воды. Зачем с профильной статьи деньги снимаете? - спросила депутат Елена Гончарова.

- Детсады и школы вводим в эксплуатацию, а денег на зарплаты учителям не заложено! – возмутился депутат Дмитрий Фадеев. Заметил, что ещё пару лет назад прибыльные МУПы, сегодня вдруг стали убыточными. С чего это? Городская власть руководит нерачительно.

Его поддержал коллега Юрий Фролов: сказал, что Бюджетный кодекс не предполагает помощи МУПам, они изначально создаются с целью получения прибыли. Жестко прошёлся по дефициту бюджета: со вносимыми поправками он составит 9% от налоговых и неналоговых доходов. Это что - предбанкротство? А если потом и 10% будет. Дефолт? Всё, расходимся? Пригрозил, что об этой ситуации обязательно узнает Президент страны. Город-банкрот - не хухры-мухры.

Хотя такого понятия, как банкротство муниципалитета, не существует - Тверь к нему стремится. К концу текущего года по прогнозам муниципальный долг рискует вырасти до 2,5 млрд руб, это четверть всей доходной части городской казны. Долг - в основной своей части - кредиты коммерческих банков, ежегодно на их обслуживание уходит около 200 млн рублей.

Выслушав пламенные спичи коллег, депутаты проголосовали за принятие поправок в бюджет. Потом бодро побежали по повестке - приняли изменения в Устав Твери в части соответствия с федеральным законодательством. Компетенции администрации Твери расширились созданием условий для развития сельхозпроизводства и некоторыми другими.

Утвердили состав Совета Золотой книги при городской Общественной палате. Уже 4 ноября туда впишут новые имена достойных горожан прошлого. Кого? Пока неизвестно.