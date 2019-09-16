Интересно, наглядно, местами даже познавательно: Тверь посетил поезд-выставка РЖД

Выставочно-лекционный поезд колесит по железным дорогам страны с 2011 года и уже успел проехать 500 тысяч километров. В очередной рейс он отправился в 2019 году и на станцию Тверь прибыл 16 сентября.

К сожалению, поезд задержится в городе всего на два будних дня - 16 и 17 сентября - и открыт для посетителей в стандартное рабочее время. Это, конечно, стало большим минусом: работающему человеку увидеть такую выставку практически невозможно. А потому «КП»-Тверь» решила рассказать всем, что же привозил к нам этот чудо-поезд.

Небо вместо потолка

Экспозиция оказалась довольно интересной и технологичной. В первом выставочном вагоне на больших экранах посетителям показывают фильм-презентацию о Российских железных дорогах. Экраны поддерживают даже 3D-технологии, но этого нам увидеть не удалось. Зато заинтересовал интерьер, в частности красивое звёздное небо, смонтированное на потолке. Роль звёзд на нём выполняют энергосберегающие светодиоды.

Видеолекция под звёздным небом.Фото: Виктория ТУШКОВА

Рай для моделиста

В нескольких вагонах собраны модели и панорамы. Есть, например, паровоз Лебедянского, выпускаемый в СССР с 1945 года, или паровоз Черепановых из серии самых первых паровозов, построенных в стране. Отсвечивают блестящими боками эффектные модели современного железнодорожного транспорта.

Паровоз Черепановых.Фото: Виктория ТУШКОВА

Интересно сравнить, как менялся внешний вид поездов, попрятавших со временем все свои механизмы под гладкий металл и становящихся всё более обтекаемыми и футуристичными. Внимательный экскурсант, обративший внимание на информационные таблички, отметит, как росли возможности локомотивов - от черепановского паровоза, способного развить не более 13-16 км/ч, до «Сапсана», чья конструкторская скорость составляет 350 км/ч.

"Сапсан" все сразу узнали.Фото: Виктория ТУШКОВА

Побыть машинистом

Всегда любопытно увидеть явление изнутри. В нашем случае - посетить рабочее место диспетчера, кабину машиниста и попробовать себя на специальных интерактивных тренажёрах. Последнее пользовалось особой популярностью среди пришедших на выставку мальчишек. Детей, кстати, было много - привозили целыми школьными классами.

Мальчишкам больше всего понравились тренажёры.Фото: Виктория ТУШКОВА

Нам же разрешили посидеть в кабине машиниста и прикоснуться к рычагам управления современного железнодорожного колосса - электровоза ЭП1М.

- Это не просто полноразмерный макет кабины, - пояснил один из экскурсоводов-железнодорожников. - Здесь можно посмотреть, как работает система централизации - передачи сигнала железнодорожного светофора на дублирующий светофор в кабине машиниста, чтобы он заблаговременно знал, какие действия необходимо предпринять.

Корреспонденту "КП"-Тверь" удалось попробовать себя в роли машиниста, правда понарошку.Фото: Виктория ТУШКОВА

Поезда в военные годы

Вагон, посвящённый Великой Отечественной, рассказывает о транспорте военного времени, в котором солдат доставляли на фронт. Наглядная иллюстрация - реконструированный вагон-теплушка, или, как называли его официально, нормальный товарный вагон (НТВ) площадью 18 квадратных метров.

Вагон-теплушка. Так солдаты добирались на фронт.Фото: Виктория ТУШКОВА

Солдаты в таких вагонах спали на соломе, положив под голову вещмешок. Зимой согреться фронтовикам помогали печки-буржуйки. Кроме солдат в теплушках доставляли на фронт и лошадей, для этого приходилось разбирать в вагоне пол.

Атмосферу создаёт трогательная деталь: на одной из стен вагона - радиоприёмник военных лет. Из него звучит голос Левитана, который передаёт сводки с фронтов.

Военная панорамаФото: Виктория ТУШКОВА

Все на БАМ!

Байкало-Амурская магистраль празднует в этом году 45-летие с начала строительства. Большой светодиодный макет железнодорожной магистрали занял длину практически целого вагона. Тут же можно увидеть фрагменты кинохроники легендарной железнодорожной стройки.

Интересно рассмотреть простенький интерьер вагончика-бытовки и стен вокруг. На них - любопытные исторические фотоснимки, счастливые лица советских тружеников, гордых проделанной работой.

Вагон-бытовка строителя БАМ.Фото: Виктория ТУШКОВА

В целом выставка, конечно, понравилась: интересно, наглядно, местами даже познавательно. Жаль только, что работала она в такое неудобное время и пробыла в Твери так недолго.

Школьники разглядывают панораму вокзала.Фото: Виктория ТУШКОВА

Диспетчер следит за происходящим сразу по нескольким мониторамФото: Виктория ТУШКОВА

Модели в точности повторяли облик реальных поездов.Фото: Виктория ТУШКОВА