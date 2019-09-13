Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области осудила поборы в школах

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина публично назвала незаконной практику денежных поборов в школах, в частности требование оплатить электронный чип-пропуск через турникет.

Турникеты установлены уже во многих тверских школах, и это вполне законно: пропускной системой учебные учреждения оборудуют в целях безопасности детей согласно правилам антитеррора. Но вот брать плату с родителей школам нельзя. Причём ни за установку самого турникета, ни за электронный пропуск, выдаваемый ребёнку.

- Оплата пропусков за счёт родителей противоречит законодательству и ограничивает право детей на получение образования. Доступ в школы для учащихся должен быть беспрепятственным! - написала на своей страничке в соцсети Лариса Мосолыгина. - Не важно, есть турникет или нет, есть пропуск или нет, забыл ли сменку или проспал на урок: школа обязана своего ученика принять. И если принято решение поставить турникеты, будьте любезны выдать детям бесплатные пропуска, то есть за счёт школы!

Отдельно Лариса Мосолыгина отметила незаконность и прочих сборов в школах: на хозяйственно-бытовые нужды, ремонт, замену окон, мебели, охрану, приобретение посуды, игрушек, спортинвентаря, учебников и всех учебных пособий, в том числе рабочих тетрадей (включая навязывание обязательного самостоятельного их приобретения родителями).

Сборы через родительский комитет

«КП»-Тверь» побеседовала с родителями тверских школьников и узнала, что, несмотря на все запреты, поборы поставлены на постоянные рельсы.

- Нам регулярно предлагают скинуться в «фонд школы» и «фонд класса», - рассказала Наталья Отцевич (фамилию Наталья просила изменить - Ред.), мама ученицы одной из школ Твери. - Раньше мы сдавали и туда, и туда. Потом перестали сдавать на школу и стали сдавать только на класс. В фонд класса продолжаем сдавать, потому что не против. На эти деньги в течение года покупаются подарки детям, учителям и так далее.

Допустим, родители действительно готовы скинуться для того, чтобы ребёнку устроили праздник, подарили подарок или вручили красивую грамоту. Но чем же объясняются сборы на школу?

- Ваши дети хотят ходить в нормальный туалет? Собирайте. Ваши дети хотят нормальную раздевалку? Собирайте. Вот так, - улыбается Наталья. - Но когда мы перестали на это сдавать деньги, нам никто ничего не сказал.

Конечно, о сборах объявляет не руководство школы и даже не классный руководитель. Это делает родительский комитет. Вроде как всё добровольно, школа совсем ни при чём, и законодательство не нарушается. Хотя все знают, что родительский комитет редко бывает инициатором школьных сборов.

А вот насчёт покупки рабочих тетрадей родителям ученика одной из гимназий объявила сама учительница. Она звонила на личный телефон мамы ребёнка даже летом: узнать, все ли необходимые учебные материалы куплены.

- Детей учат по одной из нескольких учебных программ. Для каждой - свои учебники, а к ним - свои тетради. Мы предпочитаем деньги на тетради сдавать, чтобы не бегать и не покупать самостоятельно, а третьего не дано, - объяснили родители.

Кроме того, по словам наших собеседников, в гимназии ежегодно собирают деньги на пополнение библиотечного фонда по 500 рублей и на охрану, а также прочие нужды школы - 1400 рублей. Делает это, опять же, родительский комитет.

А вот о том, как рождаются идеи о сборе денег в родительском комитете, рассказала одна из наших коллег, которая как раз входит в родительский комитет школы.

- Мы беседуем с классным руководителем в общем чате. Туда она может скинуть фото стен - в школе или классе. Написать: «Смотрите, в каком состоянии стены, было бы здорово привести всё это в порядок», - сообщила коллега. - Конечно, напрямую никто из учителей или руководства школы просьбу собрать деньги не озвучивает. Но нам недвусмысленно на это намекают и рекомендуют.

Куда жаловаться

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина порекомендовала всем, у кого возникают вопросы по поводу сбора денег в детских садах, школах, гимназиях, интернатах и других учебных учреждениях, звонить на телефон горячей линии Министерства образования Тверской области: (4822) 73-31-39.

КОММЕНТАРИЙ ЧИНОВНИКОВ

Ответ управления образования администрации Твери на заявление уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области:

- Безусловно, сбор средств с родителей учеников школы со стороны педагогического коллектива или руководства образовательного учреждения является поводом для проведения проверок. Управление образования просит сообщать обо всех подобных фактах по телефону 32-16-16 (в будние дни с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45, в пятницу с 9:00 до 16:45). Такая информация ни в коем случае не останется без внимания.

Необходимо отметить, что на совещаниях руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений неоднократно рассматривался вопрос о недопустимости принудительного привлечения родительских средств. Управлением образования администрации города Твери издан Приказ от 04.07.2019 № 718 «О недопущении незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Твери». Все руководители образовательных учреждений ознакомлены с данным приказом.

ЛЫКО В СТРОКУ

Без имён

Задумайтесь: почему все родители школьников скрывают свои имена? Это показатель того, что родители не видят защищённости своих детей, боятся произвола в отношении ребёнка, не видят законных возможностей отстаивания своих прав и, главное, не верят, что это не отразится на успеваемости, а возможно и здоровье детей. Грустно...