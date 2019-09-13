МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне

МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе экспериментана современных смартфонах проводилась передачаданных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовыеи видеозвонки.

5G –современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России", - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах».

Тестирование проходило с использованиембазовой станции NokiaAirScale, смартфоновSonyс чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. «Технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире. Тест с МегаФоном – еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», - отмечает Деметрио Руссо, вице-президентNokia в регионе Восточная Европа.

«Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - считает Шиничи Танака, генеральный директор SonyMobileCommunicationsRus.

«Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест - ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G»,-соглашается Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса QualcommEurope.

В 2019 году МегаФон неоднократнодемонстрировал возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августепрошелкиберcпортивный турнир по Dota2c использованием технологий 5G и CloudGaming.