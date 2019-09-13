2019-09-13T13:25:18+03:00
Общество

МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне

Оператор цифровых возможностей довел скорость соединения 5G до рекордной отметки.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
5G-смартфон5G-смартфон
Изменить размер текста:

МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе экспериментана современных смартфонах проводилась передачаданных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовыеи видеозвонки.

5G –современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России", - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах».

Тестирование проходило с использованиембазовой станции NokiaAirScale, смартфоновSonyс чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. «Технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире. Тест с МегаФоном – еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», - отмечает Деметрио Руссо, вице-президентNokia в регионе Восточная Европа.

«Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - считает Шиничи Танака, генеральный директор SonyMobileCommunicationsRus.

«Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест - ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G»,-соглашается Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса QualcommEurope.

В 2019 году МегаФон неоднократнодемонстрировал возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августепрошелкиберcпортивный турнир по Dota2c использованием технологий 5G и CloudGaming.

МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне.МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфонеKP.RU - Тверь

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Твери хотят ездить на синих автобусах
Житель Тверской области лишился велосипеда, который оставил у входа в магазин
В Тверской области водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежал с места происшествия
За минувшие сутки на дорогах Тверской области никто не пострадал
Арсен Агамалян и Оксана Васильева из Твери примут участие в Чемпионате Европы по латиноамериканскому шоу
Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Твери
Директор МУПа в Тверской области задолжал работникам 350 тысяч рублей
Иностранец-двоеженец заключил в Твери фиктивный брак, чтобы получить вид на жительство
Хоккейный клуб "Динамо"-Тверь проведет первый домашний матч чемпионата ВХЛ
В Тверской области обнаружен нелегальный песчаный карьер
Подозрительные арбузы и дыни продавали на рынке в Твери
На Волынском захоронении в Твери появится звезда из красного гранита
Лекционно-выставочный комплекс-поезд остановится в Твери
Узнать Тверь лучше горожане смогут на прогулках с архитектором
В Твери приглашают на Уроки сказок
Тверь присоединится к Всероссийской акции и проведет фестиваль «Рок в защиту животных»
Услуги ЖКХ вызывают больше всего вопросов у жителей Тверской области
Тверские полицейские поймали квартирного вора
Жители Тверской области могут сделать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно
Тверской детский омбудсмен осудила правила пропускного режима в школах и поборы с родителей
Юных музыкантов, вокалистов и танцоров Тверской области приглашают на Всероссийский конкурс
В руководстве Минприроды Тверской области произошла рокировка
Постоялица гостиницы в Твери демонстрировала свои прелести из окна седьмого этажа