«Тверь Водоканал» запустил в работу реконструированный отстойник

В ходе работ капитально отремонтирована бетонная чаша сооружения и установлено современное навесное оборудование. Общая стоимость реконструкции составила 19 млн рублей.

Впервые аналогичные работы предприятие выполнило в прошлом году. В этом году установлен такой же илоскреб – оборудование предназначено для сбора сырого осадка со дна отстойника и жиров с его поверхности. Оно изготовлено из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, что существенно повышает срок службы по сравнению с прежним из черного металла. Кроме того, илоскреб оснащен щетками для очистки борта и кромок, что улучшает его работу в зимний период.

Сам отстойник потребовал более серьезного ремонта, чем в прошлом году.Радиус отстойника 20 метров, а его глубина – 4, бетонные и гидроизоляционные работы затронули всю чашу и борта, все металлические конструкции заменены на новые. Работы по реконструкции велись почти 3 месяца.

«Часть очистных сооружений будет модернизирована за счет федеральной программы «Оздоровление Волги». Та часть, которая не попала в программу в виду ограниченности средств, будет реконструирована за счет платы за негативное воздействие на сети, которую мы собираем с крупных потребителей», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Это средства целевого назначения, предприятие может направить их только на восстановление работоспособности системы водоотведения. Модернизация очистных сооружений будет продолжена, в ближайшие 5 лет «Тверь Водоканал» планирует реконструировать все 6 первичных отстойников.

СПРАВОЧНО: Первичный отстойник – сооружение механического этапа очистки сточный вод. Стоки попадают сюда, пройдя механические решетки, на которых собирается крупный мусор, и песколовки. В радиальных первичных отстойниках их стоков удаляется остаточный сырой осадок и жиры. Долее стоки поступают на биологический этап очистки.