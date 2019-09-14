В Твери впервые состоялись боевые манёвры моделей исторических судов

В субботу, 14 сентября, в тверском ландшафтном парке "Тьмака" состоялся фестиваль исторической реконструкции "Княжество Тверское". Главным событием фестиваля стали боевые манёвры крупноразмерных моделей исторических судов. Такое зрелище тверская публика увидела впервые.

Морской бой организовал Клуб любителей средневекового судомоделизма из Москвы. На воду были спущены три корабля - "Джоконда", "Святой Николай" и "El Temeroso", что в переводе с испанского звучит как "Устрашающий".

Все три судна по легенде являли собой пиратские корабли. Пираты, правда, разделились на два лагеря - "хороших" и "плохих". Задачей добропорядочных пиратов было взять захваченный пиратами-плохишами форт и спасти невесту главного хорошего пирата. Что и было выполнено с блеском. Суда даже стреляли друг по другу из пушек.

Штурм форта начался.Фото: Виктория ТУШКОВА

Несмотря на то, что самым непотопляемым судном боя был признан горделивый "Святой Николай", "El Temeroso" приковывал всеобщее внимание. Небольшой, но кажущийся очень свирепым испанский галеон не зря представлял именно "злых" пиратов.

"Устрашающий" оправдывает своё имя.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ярко-алая расцветка придавала воинственности, а за устрашение, помимо пушек, отвечала жутковатая носовая фигура, похожая на зомби. Зомби оказался старым потрёпанным манекеном с непростой судьбой.

- Это и есть он - Устрашающий. Нам его подарили спортсмены, раньше они отрабатывали на нём приёмы искусственного дыхания, - рассказал "КП"-Тверь" дон Диего, капитан "El Temeroso", в миру именуемый Владимиром Коврижиным.

Был манекеном - стал Устрашающим.Фото: Виктория ТУШКОВА

"El Temeroso" - уже второй корабль, сделанный командой дона Диего. Первый не очень хорошо держался на плаву, и его отдали его в детский лагерь. А в этом реконструкторы применили самые настоящие военные технологии: "El Temeroso" создан на основе десантной лодки ДЛ-10 и на воде держится отлично.

На реконструкторский бой приехали только трое из судовой команды, но всего она включает девять человек - не такое уж и маленькое судёнышко.

- По технике безопасности влезает и двенадцать! - уверил дон Диего. - Кстати, пушки у нас настоящие. Стреляют теннисными мячиками.

Но, несмотря на высококлассное вооружение и устрашающий вид, грозный "El Temeroso" был побеждён в бою силами добра, как того требует любая приличная сказка, даже пиратская.

Бравый капитан дон Диего, настоящий испанец.Фото: Виктория ТУШКОВА

Две исторические эпохи.Фото: Виктория ТУШКОВА