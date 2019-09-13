Собчак с катафалком была не первой: Тверичанка уехала с венчания на ритуальном пазике

Свадебный поезд Ксении Собчак и Константина Богомолова 13 сентября обсуждают все кому не лень. И причина тому есть: на церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. В черном «Кадиллаке», украшенном темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас», виновники торжества разместились в соответствующих теме машине позах.

Кто-то увиденным возмутился, кто-то ужаснулся, а кто-то лишь посмеялся над нестандартным подходом к «самому важному шагу в жизни».

Однако, как оказалось, парочка Собчак-Богомолов были не первыми в таких страшно-веселых играх. 12 лет назад аналогичным образом прокатилась тверская пара ... с венчания. Правда, в этом случае использовали автобус ритуальных услуг.

- Я, когда увидела фотографии со свадьбы Собчак и Богомолова, не могла удержаться от смеха. Думала, мы единственные такие. Оказывается, теперь нет, - беседуем с тверичанкой Евгенией Демьяненко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/731878" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак укладывается в катафалк.Алена МАРТЫНОВА

История тверских молодоженов оказалась, с одной стороны, прозаичнее, с другой - неожиданнее для самих гостей свадьбы. Обмороков от увиденного не было, но осадочек у многих остался надолго.

- Лет 12 назад в нашем городе была компания по предоставлению транспорта на всяческие мероприятия с колоритным названием «Возрождение». Машины у них были на любой вкус: от джипов до развалюх. Мало ли для чего людям нужен транспорт. Мы с мужем доверили эту несложную, но важную миссию моему отцу. Но, как потом выяснилось, он дотянул до последнего и побежал заказывать машины чуть ли не в последний день. Когда ему ответили, что все хорошие авто разобраны, то показали все оставшиеся варианты. Людей у нас должно было быть очень много. А потому мой папа остановился на пазике ритуальных услуг. Ну, а что?! Мест много и недорого. Конечно, он никому об этом не сказал.

Какой была реакция молодоженов и многочисленных гостей после выхода из храма, догадаться не сложно. Увидев у входа страшно-унылый, жутко обшарпанный автобус с фиолетовыми занавесками и гостеприимно распахнутыми дверями, каждый успел схватиться за сердце. Весело было только папе невесты.

- Признаться, мы с мужем тоже немного вздрогнули ... Но, наверное, больше от всей этой жуткой эстетики. Зато потом долго смеялись. И, надо сказать, до сих пор вспоминаем эту историю. Плюс мы во всем этом увидели некий мистический момент: мы поженились, а значит, умерли в своем прежнем воплощении и возродились в новом статусе - как несвободные люди. После этого нам даже показалось, что это вполне себе хороший знак.

Единственный минус во всей этой истории - в жутком автобусе никто не хотел фотографироваться, ни рядом, ни внутри. А потому у молодых осталась всего одна памятная фотография. И им даже жаль, что так мало.