2019-09-12T14:51:51+03:00
Общество

Тепло окончательно покидает Тверь

Впереди нас ждёт привычная сентябрьская погода
Виктория ТУШКОВА
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В Твери ожидается настоящая осень.В Твери ожидается настоящая осень.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прощай, антициклон, ты был последним жарким поцелуем уходящего лета! Приветствуем область низкого атмосферного давления. Не поэтично? Это вы зря так думаете. Перемены погоды принесут нам лирическое настроение настоящей осени - мечтательной и пропитанной флёром светлой меланхолии.

- Погоду нам меняет североатлантический циклон. Атмосферное давление снижается и к понедельнику достигнет отметки 739 мм ртутного столба, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Не заставят себя ждать и дожди. Солнце будет показываться нечасто. Выходные станут ненастными и прохладными: в субботу +14 градусов, а в воскресенье всего +12.

В начале будущей рабочей недели, возможно, станет теплее на пару градусов, но не стоит обольщаться, это ненадолго. В среду столбик термометра вновь поползёт вниз. Доставайте плащи, уютные джемпера, зонты и готовьтесь наблюдать, как осенние листья в ярком хороводе закружит ветер. Он, кстати, будет довольно сильным и порывистым, до 15 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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