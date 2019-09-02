Тепло окончательно покидает Тверь

Прощай, антициклон, ты был последним жарким поцелуем уходящего лета! Приветствуем область низкого атмосферного давления. Не поэтично? Это вы зря так думаете. Перемены погоды принесут нам лирическое настроение настоящей осени - мечтательной и пропитанной флёром светлой меланхолии.

- Погоду нам меняет североатлантический циклон. Атмосферное давление снижается и к понедельнику достигнет отметки 739 мм ртутного столба, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Не заставят себя ждать и дожди. Солнце будет показываться нечасто. Выходные станут ненастными и прохладными: в субботу +14 градусов, а в воскресенье всего +12.

В начале будущей рабочей недели, возможно, станет теплее на пару градусов, но не стоит обольщаться, это ненадолго. В среду столбик термометра вновь поползёт вниз. Доставайте плащи, уютные джемпера, зонты и готовьтесь наблюдать, как осенние листья в ярком хороводе закружит ветер. Он, кстати, будет довольно сильным и порывистым, до 15 м/с.