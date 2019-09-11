Генеральный директор «Тверь Водоканала» провел первый прием граждан

Решением генерального директора Андрея Радченко такие встречи станут регулярными. Первая из них уже состоялась.

Один из посетителей обозначил проблему безопасности в районе своего проживания, связанную с люками. По его мнению, ее решит установка антивандальных и долговечных бетонных крышек, что исключит вероятность воровства и износа. Предложение получило поддержку, после встречи генеральный директор поручил проверить колодцы по указанному адресу и при необходимости установить новые крышки.

Еще одно обращение касалось водоснабжения, а именно напора и качества воды в квартире многоквартирного жилого дома. Поскольку зона ответственности ресурсоснабжающей организации заканчивается на границе дома, было дано поручение проверить давление и отобрать пробы воды на анализ на границе балансовой ответственности.

«Тверь Водоканал» сегодня предоставляет своим абонентам массу способов коммуникации, включая электронную почту и возможность задать вопрос на сайте предприятия. Но я понимаю, что для части наших абонентов, особенно возрастных, эти способы не удобны. Другие считают, что в их проблеме может разобраться только руководитель, хотя у нас очень компетентные специалисты, которые способны «разрулить» практически любую ситуацию. Но если это нужно нашим абонентам, такие приемы будут обязательно проходить», – говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Напомним, на любые вопросы, связанные с деятельностью предприятия, ответят специалисты кол-центра по телефонам 62-01-02, 48-11-00, отправить вопрос можно также на электронный адрес help@tvervodokanal.ru. На главной странице сайта www.tvervodokanal.ru работает сервис «Задать вопрос генеральному директору», вопрос поступает руководителю напрямую. Личный прием граждан будет проходить примерно 1 раз в месяц по мере поступления заявок, о дате приема можно будет узнать в ленте новостей на сайте «Тверь Водоканала».