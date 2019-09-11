2019-09-11T16:59:43+03:00
Общество

Владыка Савва принял участие в крестном лёте в День трезвости, чтобы помолиться о Твери

Город облетели с иконами и частицей мощей тверских святых
Ирина ТАРАСОВА
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Владыка Савва (справа) в этом году присоединился к крёстному лётуВладыка Савва (справа) в этом году присоединился к крёстному лётуФото: Ирина ТАРАСОВА
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Тверь даже с 300-метровой высоты маленькая, уютная и беззащитная. И чем выше, тем дальше, в том числе и от проблем, царящих на земле. Поэтому компактный зеленый АН-2 в этот раз высоко не заходил.

Крестный лёт, в котором 11 сентября приняли участие Владыка Савва, верующие и журналисты-везунчики поднялся на 300 метров над городом и пошел кругом, очерчивая границы.

11 сентября в России отмечают День трезвости. В Твери он ассоциируется в том числе и с давней традицией - освящением города с воздуха святой водой, чтобы помочь избавиться страждущим от тяжелых недугов - пьянства и наркомании. Идеолог - иерей Александр Горячев говорит, что всё началось еще в 2004 году, когда они ходили вокруг храма с молитвой. И только в 2006 году пересели на самолет. В этом году тверской традиции уже 15 лет.

Отец Александр Горячев - Эта икона принимала участие во всех крестных лётах Фото: Ирина ТАРАСОВА

Отец Александр Горячев - Эта икона принимала участие во всех крестных лётахФото: Ирина ТАРАСОВА

Однако отношение к такому виду борьбы "с воздуха" не у всех однозначное - кто-то приветствует активную позицию батюшки, а кто-то откровенно над ней смеется. Об этом я и спрашиваю отца Александра, пока мы ждем всех участников лёта.

- Я бы им сказал: "Смейтесь, господа, смех продлевает жизнь, это ваше право. Но с другой стороны, над чем смеетесь? Что мы пытаемся пропагандировать жить трезво. Или что мы пытаемся донести - люди перестаньте употребрять алкоголь, наркотик, перестаньте блудить. Это вызывает смех? Да, кто-то говорит - вы там тарахтите на самолете, и это никому не помогает.

А я бы им ответил - помогает, но тому, кто хочет. Вот в прошлом году, увидев наш самолетик в небе, мужчина один вдруг сказал своей жене, что решил бросить пить. Есть и другие случаи. Поэтому все наши лёты и тарахтенье делают великое дело.

Владыка признался, что давно хотел посмотреть на Тверь с высоты птичьего полета Фото: Ирина ТАРАСОВА

Владыка признался, что давно хотел посмотреть на Тверь с высоты птичьего полетаФото: Ирина ТАРАСОВА

О том, примет ли Митрополит Тверской и Кашинский Савва участие в крестном лёте до последнего было неясно. Владыка человек занятой, планы могли измениться в последний момент. Однако к запланированному времени к самолету подъехали машины. Владыка степенно подошел к самолету и улыбнулся.

- Это все те, кто полетит? Много, смотрю, желающих...

- Владыка, вы захотели принять участие в крестном лете. Почему? - задал вопрос один из журналистов.

- В первую очередь для благословения нашего города Твери. Мне самому было интересно посмотреть на город с высоты птичьего полета. Но захотелось совместить это и с благим делом - взять святыни (мощи тверских святых - Ред.), проехаться по периметру и благословаить нашу святую землю. Окропление святой водой - это лишь сопутствующая процедура. Для отца Александра (Горячева - Ред.) - это дело привычное. Поэтому я ему доверяю.

Я же сам лучше во время полета помолюсь. Чтобы эта молитва оградила наш город от пагубных несчастий, которые, бывает, нас постигают - аварии, социальные бедствия. Молитва о том, чтобы в Твери царило благополучие, может быть возымеет своё действие. А там посмотрим, как истово я молился.

Традия облета города существует в Твери с 2006 года Фото: Ирина ТАРАСОВА

Традия облета города существует в Твери с 2006 годаФото: Ирина ТАРАСОВА

В полет взяли две и иконы - Божьей матери "Неупиваемая чаша" Фото: Ирина ТАРАСОВА

В полет взяли две и иконы - Божьей матери "Неупиваемая чаша"Фото: Ирина ТАРАСОВА

И икону Усекновение главы Иоанна Предтечи. Святой проповедовал отказ от горячительного Фото: Ирина ТАРАСОВА

И икону Усекновение главы Иоанна Предтечи. Святой проповедовал отказ от горячительногоФото: Ирина ТАРАСОВА

Город облетели с иконами и ковчегом с частицей мощей тверских святых Фото: Ирина ТАРАСОВА

Город облетели с иконами и ковчегом с частицей мощей тверских святыхФото: Ирина ТАРАСОВА

Освященная вода. Её берут в самолет порядка 70 литров Фото: Ирина ТАРАСОВА

Освященная вода. Её берут в самолет порядка 70 литровФото: Ирина ТАРАСОВА

Загрузка продолжается Фото: Ирина ТАРАСОВА

Загрузка продолжаетсяФото: Ирина ТАРАСОВА

Загрузка в самолет Фото: Ирина ТАРАСОВА

Загрузка в самолетФото: Ирина ТАРАСОВА

Чаша, из которой уже спустя несколько минут окропляли город святой водой Фото: Ирина ТАРАСОВА

Чаша, из которой уже спустя несколько минут окропляли город святой водойФото: Ирина ТАРАСОВА

Все готово к полету Фото: Ирина ТАРАСОВА

Все готово к полетуФото: Ирина ТАРАСОВА

Перед вылетом Фото: Ирина ТАРАСОВА

Перед вылетомФото: Ирина ТАРАСОВА

Полетели! Фото: Ирина ТАРАСОВА

Полетели!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Крёстный лёт над Тверью.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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