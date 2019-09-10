Банк ДОМ.РФ открыл новый офис в Твери

Офис находится в самом центре города по адресу: проспект Победы, 14. Работает с 9:00 до 19:00 в будние дни и с 10:00 до 16:00 по субботам (воскресенье - выходной). В режиме 24/7 в офисе доступен банкомат, с помощью которого можно снять или внести наличные и оплатить услуги.

В новом отделении могут обслуживаться как физические, так и юридические лица: частные клиенты могут получить ипотеку на выгодных условиях, оформить банковскую карту с повышенным кэшбэком до 120 000 рублей в год на товары категории «ДОМ» и другими продуктами и сервисами. Для корпоративных клиентов, которые могут воспользоваться всей линейкой банковских продуктов для малого бизнеса, оборудованы специальные отдельные пространства-переговорные для заключения сделок и подписания соглашений.

«Открывая новые офисы, мы ориентируемся на современный опыт обслуживания клиентов с использованием цифровых технологий и оптимальной организацией внутреннего пространства. Мы стремимся, чтобы каждый клиент, пришедший в отделение, мог оперативно, без очереди получить сервис самого высокого качества», - отметила руководитель офиса Елена Рябухина.