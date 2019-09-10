Владыка Савва пролетит над городом, чтобы победить пьянство в Твери

11 сентября Тверь облетит самолет, с которого окропят город святой водой. Цель - во Всероссийский день трезвости помолиться о городе и горожанах, чтобы помочь в избавлении от пьянства, наркомании и блуда.

Для тех, кто впервые слышит об этой традиции, напомним, что в Тверском регионе её история уходит в 2004 год. А идея принадлежит председателю приходского совета собора в честь иконы Божией Матери Неупиваемая чаша, заместителю председателя Отдела социального служения Тверской епархии по противодействию алкоголизму иерею Александру Горячеву. С ним и беседуем накануне Дня трезвости.

- Действительно, в этом году этой традиции исполняется 15 лет. Тогда мы и знать не знали, во что это выльется. Главная идея Дня трезвости заключается в борьбе с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни. Еще до революции в России закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков, а в храмах проводились крестные ходы.

И вот в 2004 году наша маленькая компания впервые прошла с молитвой вокруг храма Михаила Тверского. В этом году мы отметили юбилей: проехали на велосипедах с иконами к Михаилу Тверскому, там же в храме отслужили молебен. А 11 сентября пройдет уже вторая часть - сам День трезвости. Начнется он с молитвы, а затем с аэродрома в Змеёво в небо взмоет самолет Ан-2.

В этом году традиции, приуроченной к Всероссийскому Дню трезвости, исполняется 15 лет. Фото: ТИА

- Вы рады, что традиция живет и развивается?

- А как же! Как не радоваться расцвету своего ребенка?! (Смеется). Тем более что мы были первыми. Раньше с нами летали и главы города, и даже замгубернатора, но в этом году впервые захотел полетать над городом сам Владыка Савва. Такого еще не было. Поэтому пальму первенства в этом году я уступлю ему. Владыка будет и кропить город, и молиться за всех нас.

Однако не только крестным лётом всё обойдётся. С утра не в одном, как было раньше, а во всех храмах Твери пройдёт специальный молебен «Об исцелении страждущих от недуга пьянства», который в этом году благословил патриарх.

- Какие-то другие города за эти годы пошли по вашему пути?

- Насколько я знаю, кто-то периодически присоединяется. Подобное где-то проводится, но постоянно - только у нас.

Впервые с самолета окропит Тверь и помолится о горожанах митрополит Савва. Фото: Тверская епархия

- Отец Александр, есть ли у вас примеры, когда кто-то благодаря вашим стараниям бросил если не блудить, то хотя бы пить?

- Примеры есть, и не один. Например, я знаю две семейные пары. В одной мужчина приехал в Тверь из Челябинска. В другой - из Москвы. Приехали, чтобы избавиться от недуга. И смогли. Через некоторое время отказались от алкоголя. Потом уже встретили в нашем городе и свои вторые половинки, поженились. Я их как раз венчал. 11 сентября обе эти семьи примут зарок трезвости. И мужья, и жены. Чтобы в доме у них никогда не было алкоголя.

Кому-то этот результат может показаться незначительным. Но, если подумать, у нас в городе два человека отказались от алкоголя, в другом городе еще сколько-то, в третьем тоже. И окажется, что дело-то наше идёт...