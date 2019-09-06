Заботиться о здоровье учеников медикам Твери мешает бумажная работа

В начале нового учебного года тверское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало памятку с информацией о том, как должны работать школьные медики и какой надзор осуществлять за здоровьем наших дражайших чад. Что называется, родитель, бди! Учёба учёбой, но было бы здорово избежать в процессе впитывания школьниками бесценных знаний таких побочек, как сколиоз или гастрит.

О том, как сегодня обстоят дела с присмотром за ученическим здоровьем, мы побеседовали с одной из многодетных мам Твери, Натальей (имя изменено, так как своё настоящее имя женщина просила не называть). Заодно мы сравнили наблюдения Натальи с правилами, опубликованными Роспотребнадзором.

Первое. В каждой школе должны быть медицинский кабинет и медицинский работник. По словам нашей многодетной мамы, раньше на постоянной основе в школе работали врач и медицинская сестра. Потом врач уволился, или его уволили, и каждый день в школе дежурит только медсестра. Если необходимо, врачей присылают из больницы.

Второе. Участие школьного медика в жизни его подопечных условно можно разделить на следующие основные группы: вакцинация, контроль питания, профилактика сезонных болезней и инфекций, оказание первой помощи, коррекция нарушений здоровья. Здесь остановимся подробнее.

Прививки

В школе должна проводиться вакцинация учащихся (при наличии лицензии на данный вид медицинской деятельности). Перед прививкой врач обязан провести осмотр, измерить температуру, уточнить дату последнего заболевания, наличие аллергии. С этим в тверских школах порядок.

- Могу точно сказать, что прививки в школе делают все, которые идут по плану, - сообщила Наталья.

Питание

Вот что говорит Роспотребнадзор: школьный медик ежедневно должен пробовать на вкус еду в школьной столовой и оставлять суточную пробу для хранения на два дня. Это на тот случай, если придётся разбираться: ученик отравился купленной в ближайшем ларьке шавармой или всё-таки обедом в школе. Также медработник контролирует санитарно-гигиеническое состояние столовой.

Работу школьных столовых школы теперь совсем не контролируют.Фото: Олег ЗОЛОТО

Многодетная мама отметила, что школьная медсестра следит за организацией питания детей, пробы берёт, но повлиять на меню и работу столовой в целом никак не может.

- Питанием детей занимаются сторонние организации, выигравшие конкурс. Поэтому школа и школьный медик на них почти никакого влияния оказать не могут, разве что они по-дружески прислушаются к рекомендациям, - объяснила Наталья. - А поверять работу столовой может только независимая комиссия.

Профилактика

Во время эпидемии гриппа или ОРВИ медсестра каждый день пересчитывает заболевших. При превышении 20%-ного уровня заболеваемости директор школы объявляет карантин в отдельном классе или во всей школе. Школьного медика также обязывают организовывать периодические профилактические медицинские осмотры в школе. Кроме того, медработник должен предупреждать распространение инфекций и паразитов, например, после каждых каникул проверять детей на педикулёз (вшивость).Как же обстоят дела на самом деле? По словам нашей собеседницы, в гриппозный период школьников вакцинируют против гриппа. А вот просветительской профилактической работой в школе занимаются студенты медуниверситета, которые периодически приходят для этого к младшеклассникам.

Школьный медик должен проводить регулярные осмотры.Фото: Евгения ГУСЕВА

Поскольку врача в школе нет, для медосмотров присылают докторов из городских больниц. Иногда даже сразу несколько специалистов. Они проводят медосмотры учеников соответственно графику, утверждённому для каждой возрастной группы.

- И уж что точно регулярно проверяют, так это наличие у детей вшей, - добавила Наталья. - С этим проблем нет.

Первая помощь

Школьный медик обязан оказать ребёнку первичную медико-санитарную помощь в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний.

По словам многодетной мамы, на практике такое случается редко. В критических ситуациях для ребёнка вызывают «скорую помощь». Если же ученик пожаловался на головную боль или небольшое недомогание, его снимают с уроков и вызывают родителей.

Коррекция нарушений здоровья

С учителем физкультуры школьный врач или медсестра должны сформировать группы здоровья, а с классным руководителем - рассадить учеников за партами в соответствии с медико-санитарными требованиями.

Парты и стулья должня подходить детям по росту.Фото: Наталья Гоцанюк

С последним, как выяснилось, в тверских школах проблема имеется.

- Это очень больной вопрос! - пожаловалась Наталья. - Детей со слабым зрением чаще всего удаётся посадить поближе к учителю и доске, а вот с рассадкой по росту всё плохо. На стулья и парты ставятся маркеры, показывающие, под какой рост они подходят. Но из-за постоянной загруженности медкабинета принять участие в рассадке детей медикам некогда. У меня ребёнок в третьем классе, и я пока ни разу не слышала, чтобы из медкабинета передали в класс данные по весу и росту и рекомендации по рассадке детей. Сама ходила и просила - не дают. В первом классе у моего сына ноги не доставали до пола, когда он сидел за партой. Я несколько месяцев трепала всем нервы, чтобы ему обустроили подходящее учебное место, даже собственную помощь предлагала, всё без толку. Весь учебный год ребёнок так и сидел.

При этом проблема решаема: парты регулируются под рост. Невозможность отрегулировать парту для сына Натальи объяснили тем, что ребёнок сидит за ней не один. Других выходов из ситуации, по словам мамы, им не предложили.

- Как итог - во втором классе нам поставили диагноз «сколиоз», - резюмировала Наталья.

Чем же так занят школьный медработник, что не успевает принять участие в рассадке детей в классе, сказать в этом деле своё веское слово и дать рекомендации?

- В течение рабочего дня школьная медсестра в основном с бумагами сидит, - объясняет наша многодетная мама. - Какую-то отчётность всё пишет и пишет и постоянно жалуется, что времени ни на что не хватает.

Действительно, помимо вышеперечисленных, на школьного медика возлагается ещё много обязанностей: методическое обеспечение работы по формированию у школьников стереотипов здорового образа жизни, подготовка предложений по разработке профилактических и коррекционных мероприятий, подготовка предложений по медико-психологической адаптации несовершеннолетних и многое другое. Наверняка медсестра в школе обязана заполнить множество документов, справок и отчётов. На это же, увы, тратят уйму времени врачи в поликлиниках и больницах.

Но не будем забывать, что главная цель нахождения медика в школе - сохранение здоровья ребёнка. И цель эта в ряде случаев не достигается, даже когда родители бьют тревогу.

Не будем обвинять в бездействии медсестру конкретной школы. У Натальи несколько детей, и она успела изучить организацию учебного процесса в разных школах Твери, а значит, наличие в школе единственного медицинского работника, вынужденного тратить почти всё своё рабочее время на заполнение бумажек в ущерб реальным делам по сохранению здоровья учеников, - системная проблема.