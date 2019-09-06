2019-09-06T15:03:07+03:00
Общество

На Калининской АЭС определили сильнейших молодых спортсменов концерна «Росэнергоатом»

Торжественной церемонией награждения победителей завершилась 5 сентября в Удомле I Спартакиада среди молодых работников АО «Концерн Росэнергоатом».
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Команда Калининской АЭСКоманда Калининской АЭС
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За золото соревнований боролись более 100 сильнейших спортсменов девяти атомных станций России, центрального аппарата Концерна, а также сборные команды АО «Атомэнергоремонт» и АО «Атомтехэнерго».

В течение трех дней молодые атомщики состязались по таким видам спорта, как легкая атлетика, плавание, дартс, стритбол, перетягивание каната, проходили тестовые испытания по системе ГТО и сражались в командных соревнованиях. Всего было разыграно 30 комплектов наград.

По итогам соревнований золотую медаль в командном первенстве по легкой атлетике завоевали спортсмены Калининской АЭС. В личном первенстве среди мужчин сильнейшим спортсменом в прыжках в длину с места стал работник КлнАЭС Евгений Скупкин. Всего в копилке сборной атомной станции 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Команда Кольской АЭС победила в соревнованиях по плаванию, стритболу, дартсу и перетягиванию каната. В личном зачете лучшими в беге, плавании вольным стилем и игре в дартс также стали сотрудники Кольской АЭС Алексей Михайлов, Олег Нестеров и Андрей Реут соответственно. Среди женщин в беге и прыжках в длину с места высшую ступень пьедестала почета заняла Лариса Никитина (Белоярская АЭС). Лучшей в плавании стала представительница Кольской АЭС Дарья Точиленко. Золото соревнований по игре в дартс завоевала спортсменка Смоленской АЭС Анастасия Мастерова.

Поздравляя участников Спартакиады, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов отметил, что в этих соревнованиях нет победителей и проигравших. «Росэнергоатом гордится своими работниками, чьи имена и победы вписаны в спортивную летопись. Профессиональное мастерство и нацеленность на успех приведут нас к новым достижениями и победам», - отметил Виктор Игнатов.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Соревнования по бегу

Соревнования по бегу

Заплыв вольным стилем

Заплыв вольным стилем

Перетягивание каната

Перетягивание каната

Нормативы ГТО

Нормативы ГТО

Дартс

Дартс

ИСТОЧНИК KP.RU

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