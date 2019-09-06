На Калининской АЭС определили сильнейших молодых спортсменов концерна «Росэнергоатом»

За золото соревнований боролись более 100 сильнейших спортсменов девяти атомных станций России, центрального аппарата Концерна, а также сборные команды АО «Атомэнергоремонт» и АО «Атомтехэнерго».

В течение трех дней молодые атомщики состязались по таким видам спорта, как легкая атлетика, плавание, дартс, стритбол, перетягивание каната, проходили тестовые испытания по системе ГТО и сражались в командных соревнованиях. Всего было разыграно 30 комплектов наград.

По итогам соревнований золотую медаль в командном первенстве по легкой атлетике завоевали спортсмены Калининской АЭС. В личном первенстве среди мужчин сильнейшим спортсменом в прыжках в длину с места стал работник КлнАЭС Евгений Скупкин. Всего в копилке сборной атомной станции 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Команда Кольской АЭС победила в соревнованиях по плаванию, стритболу, дартсу и перетягиванию каната. В личном зачете лучшими в беге, плавании вольным стилем и игре в дартс также стали сотрудники Кольской АЭС Алексей Михайлов, Олег Нестеров и Андрей Реут соответственно. Среди женщин в беге и прыжках в длину с места высшую ступень пьедестала почета заняла Лариса Никитина (Белоярская АЭС). Лучшей в плавании стала представительница Кольской АЭС Дарья Точиленко. Золото соревнований по игре в дартс завоевала спортсменка Смоленской АЭС Анастасия Мастерова.

Поздравляя участников Спартакиады, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов отметил, что в этих соревнованиях нет победителей и проигравших. «Росэнергоатом гордится своими работниками, чьи имена и победы вписаны в спортивную летопись. Профессиональное мастерство и нацеленность на успех приведут нас к новым достижениями и победам», - отметил Виктор Игнатов.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Соревнования по бегу

Заплыв вольным стилем

Перетягивание каната

Нормативы ГТО