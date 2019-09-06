Жители Твери идут к Николаю Чудотворцу с просьбами о здоровье и благополучии

Признаться, когда днем 6 сентября я подходила к собору Александра Невского, что на Привокзальной площади Твери, была уверена, что народу там будет немного. Все-таки будний день. Даже, несмотря на то, что днем ранее здесь встретили ковчег с частицей мощей Святителя Николая… Я ошиблась. Проходя мимо храма, люди заходили, пусть и на пару минут, чтобы поклониться святыне, обратиться к «скорому помощнику» с самым важным и личным.

У самого ковчега стояла очередь – человек 20. Молодые, замужние, семейные, пожилые… Абсолютно разные, объединенные лишь одним – надеждой и верой. Кто-то уходил, и тогда их места занимали другие. Этот поток был бесконечен, и потому около ковчега всегда было многолюдно.

- Это еще мало, - беседую с одной словоохотливой бабушкой из храма. – Жаль, что вас вчера не было, когда святыню встречали. Народ даже на улице стоял. Да и батюшка такой к нам приезжал замечательный - отец Филарет. Он удивительный. У него всё в радость. На всё светло смотрит. И сам такой, и нас тому учит. А как поёт, вы бы слышали! Намного лучше Баскова!

Николая Чудотворца на Руси всегда называли "скорым помощником"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Отца Филарета в этот день я, к сожалению, не услышала. Но зато побывала на молебне святителю Николаю. Пока мощи находятся в храме, обратиться к святому в общей молитве можно будет дважды в день – в 11.00 и в 15.00.

- Неужели кому-то помогает? – задумчиво спрашиваю у моей собеседницы.

- Конечно, и здоровья люди просят, и благополучия, а кто-то и замуж выйти. А вы не верите? Вы прикладывались к святыне? И ничего не почувствовали?! Не может такого быть! Наверное, слишком торопились. Люди вечно спешат, боятся остановиться, открыть сердце, а потому и почувствовать благодать им сложно. Попробуйте постоять подольше. Секунд 30… Сами все поймете.

Бабушка останавливает на секунду очередь паломников. Искренне извиняется. И уступает мне место. Я вновь наклоняюсь к мощам и пытаюсь прислушаться: к себе, к моменту, к ощущениям. Но все моё «я» наполняется миллионами суетных мыслей и вопросов, на смену которым вдруг приходит внезапная пустота. С ней я и отхожу в сторону.

- Ну, что? – заботливо интересуется бабушка. Я пожимаю плечами. – Как же так.. Я вот с вами говорю и ощущаю благодать. Даже голова кругом идет. Может вам надо было секунд 60 постоять… - задумчиво предполагает моя собеседница. И как будто даже жалеет меня.

Я улыбаюсь, благодарю её за отзывчивость и иду к выходу.

- Подождите, подождите, - догоняет она меня почти у дверей. - Вот вам акафист Николаю-Чудотворцу. Почитайте о его удивительной жизни. Он с детства чудеса совершал. Почитайте внимательно. Поверьте. И тогда всё, о чем вы просили, обязательно будет услышано. Ведь всё дается нам только по вере...

Святыня пробудет в храме до 15 сентября.

Молебен Николаю Чудотворцу проходит два раза в деньФото: Ирина ТАРАСОВА

В храме Александра НевскогоФото: Ирина ТАРАСОВА

На молебнеФото: Ирина ТАРАСОВА

Мощи Николая Чудотворца будут в Твери до 15 сентябряФото: Ирина ТАРАСОВА

Поверьте. И тогда всё, о чем вы просили, обязательно будет услышаноФото: Ирина ТАРАСОВА