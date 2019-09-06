2019-09-06T22:00:08+03:00
Политика

В Твери продолжают благоустраивать центр

Глава Твери Алексей Огоньков оценил, как идут работы
Алина ПЕТРОВА
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Глава Твери Алексей Огоньков оценил ход работ по благоустройству. Фото: пресс-Служба Администрации ТвериГлава Твери Алексей Огоньков оценил ход работ по благоустройству. Фото: пресс-Служба Администрации Твери
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Глава Твери Алексей Огоньков провёл инспекционную поездку по объектам и оценил ход работ в четверг, 5 сентября.

В этом году на работы на объектах направлено более 118 миллионов рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов при софинансировании муниципалитета.

Первый объект, который посетил Алексей Огоньков в рамках инспекционной поездки, – площадь возле стелы «Город воинской славы».

Проведение ремонтных работ на этой территории имеет особое значение в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– При ремонте используются прочные материалы и надёжные технологии, так что площадь надолго сохранит свой внешний вид и станет настоящим украшением города, – прокомментировал Алексей Огоньков. – Главная задача подрядчика – выполнить работы на высоком качественном уровне.

На данный момент на объекте полностью отлиты в бетоне все чаши фонтана, проведён кабель электроосвещения для организации подсветки, началась поставка электрооборудования, на 50% от планируемого объёма завезена гранитная брусчатка, ведется подготовка основания для её укладки.

Кроме того, здесь будут выполнены работы по озеленению – на площади посадят молодые вязы.

На этой неделе начались работы на еще одной общественной территории – в сквере на площади Михаила Тверского. Продолжается и ремонт на ведущей к ней улице Андрея Дементьева. Работы ведутся в комплексе. По завершении мероприятий по благоустройству здесь будут созданы комфортные условия для горожан и туристов.

– Мы уже начали демонтировать бордюры, затем уберем старую плитку и заменим на гранитную. Гранит очень прочный природный материал, он идеально подходит для создания современных пешеходных зон, – рассказал генеральный директор подрядной организации Сергей Каверин.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет также выполнено благоустройство зоны отдыха в микрорайоне «Южный», на улице Можайского – здесь уже ведутся работы по планировке территории, и сквера в поселке Химинститута.

А в рамках проекта «Умный город» планируется провести работы по внедрению систем интеллектуального освещения и видеонаблюдения на бульваре Цанова и аллее Славы.

У Стелы «Город воинской славы». Фото: пресс-служба Администрации Твери

У Стелы «Город воинской славы». Фото: пресс-служба Администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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